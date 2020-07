WHO Laporkan Rekor Peningkatan Kasus Covid-19 Global

ORGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan rekor peningkatan kasus covid-19 global. Ada penambahan 284 ribu kasus dalam 24 jam terakhir.

Amerika Serikat (AS) dan Brasil menyumbang hampir setengah dari total kasus. Kematian akibat covid-19 secara global naik 9.753 orang. Itu kenaikan harian terbesar sejak rekor tertinggi pada 30 April, yakni 9.797 orang.

Sebelumnya, rekor kasus harian covid-19 secara global yang dicatat WHO terjadi pada 18 Juli dengan 259 ribu kasus.

WHO melaporkan 69.641 kasus baru covid-19 di AS, 67.860 kasus baru di Brasil, 49.310 kasus baru di India dan 13.104 kasus baru diAfrika Selatan. Peningkatan terbesar dalam kasus kematian harian terjadi di Peru dengan 3.876 kematian dan Brasil dengan 1.284 kematian. Selanjutnya, AS dengan 1.074 kasus, Meksiko dengan 790 kematian dan India dengan 740 kematian.

Belum lama ini, Peru meninjau data covid-19. Dalam satu hari, terjadi peningkatan jumlah kematian sebanyak 3.000, sehingga menjadi lebih dari 17.000 kematian.

Pada 17 Juli, India menjadi negara ketiga di dunia yang mencatat lebih dari 1 juta kasus covid-19. Menyusul, AS dan Brasil dengan jumlah kasus tingggi. Jumlah kasus covid-19 Brasil sudah lebih dari 2 juta orang. Kebijakan tambal sulam di tingkat pusat dan daerah memperburuk situasi di Brasil.

AS masih memimpin secara global untuk kasus covid-19 tertinggi. Jumlah kasus positif di Negeri Paman Sam sudah melampaui 4 juta orang. Otoritas setempat berupaya menahan laju penyebaran virus di tingkat negara bagian dan lokal, namun kurang menunjukkan keberhasilan.

WHO juga menyatakan keprihatinan atas lonjakan kasus covid-19 di Eropa. Sejumlah negara diminta menerapkan pembatasan ketat untuk menekan penyebaran virus. Covid-19 sudah menginfeksi lebih dari 3 juta orang di kawasan Eropa.(France 24/OL-11)