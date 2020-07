Lee Hi Resmi Pindah Agensi

PENYANYI Korea Selatan Lee Hi, 23, kini resmi bergabung dengan label musik hip hop dan R&B AOMG milik Jay Park. Kabar ini disiarkan resmi label AOMG pada Rabu (22/7).

‘Welcome, Lee Hi! Kami dengan bangga mengumumkan bahwa artis bertalenta, Lee Hi, secara resmi telah bergabung dengan AOMG. Nantikan bab Lee Hi selanjutnya bersama AOMG’, tulis @AOMGOFFICIAL.

Lee Hi menambah daftar artis naungan AOMG terkini, di antaranya Simon Dominic, Punchnello, Woo Won Jae, ELO, Cha Cha Malone, LOCO, Gray, termasuk Jay Park. Popularitas Lee Hi dimulai ketika menjadi runner-up dalam K-Pop Star Season 1 pada 2011. Lee Hi kemudian dipinang YG Entertainment pada 2012 dan diklaim YG sebagai representasi vokalis perempuan saat itu.

Lee Hi pamit dan tidak melanjutkan kontrak setelah 7 tahun bernaung di YG Entertainament. Kontrak eksklusif Lee Hi dan YG Entertainment berakhir pada 31 Desember 2019. Sebelumnya, Lee Hi meluncurkan No One berkolaborasi dengan Han Bin, mantan anggota iKON. Saat ini, Lee Hi telah merilis single terbarunya, HOLO, yang tayang perdana di kanal Youtube OfficialLEEHI. (Medcom.id/H-3)