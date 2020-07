Jet Tempur F-15 Hampir Tabrak Pesawat Iran

SEJUMLAH penumpang maskapai penerbangan Iran dilaporkan terluka di wilayah udara Suriah, kemarin, setelah pilot mengubah ketinggian untuk menghindari tabrakan dengan pesawat jet tempur Amerika Serikat.

Namun, militer Amerika Serikat mengatakan jet F-15 mereka tetap menjaga jarak aman. Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan pesawat maskapai Ma han Air itu sedang dalam perjalanan dari Teheran ke Beirut ketika pilot melakukan manuver keselamatan.

Insiden itu terjadi di tengah ketegangan hubungan Teheran dan Washington. Iran dan AS berselisih sejak 2018 karena Presiden AS Donald Trump menerapkan kembali sanksi kepada Iran.

Kantor berita resmi Iran mengutip seorang penumpang yang mengatakan kepalanya terbentur la ngit-langit pesawat. Sebuah video menunjukkan seorang penumpang tua tergeletak di lantai.

“Sebuah pesawat hitam mendekati pesawat kami lalu pesawat kami kehilangan keseimbangan. Saya terpental dan kepala saya terbentur ke langit-langit,” kata penumpang yang tidak disebutkan namanya itu.

“Itu adalah jet tempur yang benar-benar menempel pada pesawat kami. Pesawat kami kehilangan keseimbangan dan kami terpental,” kata penumpang lainnya.

Kepala Bandara Beirut mengatakan semua penumpang kini sudah meninggalkan pesawat. Beberapa penumpang mengalami luka ringan. Pesawat itu juga sudah tiba kembali di Teheran.

Iran mengatakan akan mengambil langkah politik dan hukum yang diperlukan. Juru Bicara Kemenlu Sayed Abbas Mousavi menyebut penyelidikan sedang dilakukan untuk mengetahui apa yang terjadi pada pesawat tujuan Beirut itu.

Mousavi menambahkan, Duta Besar Iran untuk PBB, Takht Ravanchi, telah berbicara dengan Sekjen PBB. Sang dubes memperingatkan bahwa AS akan memikul tanggung jawab jika terjadi sesuatu pada pesawat Iran.

Sementara itu, Kapten Bill Urban selaku juru bicara Komando Sentral Pertahanan AS mengatakan jet tempur AS sedang menjalankan in speksi visual standar terhadap pesawat Mahan Air pada jarak aman, yaitu sekitar 1.000 meter dari pesawat.

“Jet itu dalam misi udara rutin di sekitar Suriah. Inspeksi tersebut untuk memastikan keselamatan personel koalisi di garnisun At Tanf,” kata Urban. (Al Jazeera/Hym/X-11)