BNI Syariah Raih Penghargaan Indonesia Financial Top Leader Award

PT Bank BNI Syariah meraih penghargaan sebagai Best Leader for Business Sustainability Through Business Innovation – Effectiveness of Digital Acceleration, kategori Sharia Bank Buku III dari Warta Ekonomi.

Penghargaan ini diberikan secara virtual dalam acara Indonesia Financial Top Leader Award 2020. oleh CEO & Chief Editor Wartaekonomi.co.id, Muhamad Ihsan kepada Direktur Keuangan & Operasional BNI Syariah, Wahyu Avianto.

Acara ini turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro & Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Iskandar Simorangkir dan Founder & Presiden Komisaris Warta Ekonomi, Fadel Muhammad.

Award ini ditujukan kepada lembaga keuangan dalam menjalankan perannya menopang keberlanjutan bisnis perusahaan. Selain itu juga untuk mengapresiasi pemimpin lembaga keuangan yang terbukti telah mampu mengimplementasikan langkah utama dalam menghadapi tantangan ketidakpastian akibat pandemi COVID-19.

Direktur Keuangan dan Operasional BNI Syariah, Wahyu Avianto mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaan yang diberikan. “Penghargaan ini akan terus memacu kami untuk memberikan yang terbaik kepada segenap stakeholders,” kata Wahyu.

Di tengah kondisi perekonomian yang belum stabil akibat pandemi covid-19, BNI Syariah sebagai Hasanah Banking Partner berkomitmen untuk dapat memberikan layanan yang terbaik dan senantiasa berinovasi dalam rangka memberikan kemudahan akses dalam bertransaksi sesuai prinsip syariah. Penghargaan ini merupakan salah satu bukti bahwa BNI Syariah mampu beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi 4.0.

Sejak spin off pada tahun 2010, kinerja BNI Syariah terus tumbuh positif dan stabil. Hal ini tidak lepas dari sinergi BNI Syariah dengan BNI sebagai perusahaan induk, sehingga BNI Syariah menggunakan teknologi yang dimiliki BNI, termasuk e-channel baik ATM, BNI Mobile Banking, BNI SMS Banking, maupun BNI Internet Banking, sehingga lebih efisien.

Secara independen BNI Syariah terus berinovasi dalam pengembangan layanan berbasis teknologi digital untuk memberikan kemudahan bertransaksi. Diantaranya dengan pengisian formulir online untuk pembukaan rekening melalui Hasanah Online bro.bnisyariah.co.id; platform yang mempermudah masyarakat dalam melakukan wakaf tunai, yaitu aplikasi Wakaf Hasanah; dan pada Desember 2019 lalu, BNI Syariah telah memperoleh izin produk uang elektronik syariah satu-satunya di perbankan yaitu HasanahKu.

Sebagai produk unggulan, HasanahKu menjadi salah satu flagship positioning BNI Syariah dalam digitalisasi dan payment system.

Uang elektronik HasanahKu dipasarkan sebagai value added product pada area atau segmen yang menjadi kekuatan BNI Syariah yaitu ekosistem halal, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga Ziswaf, sehingga terbentuk kemitraan strategis menggunakan skema business to business (B2B) dengan ekosistem merchant dan community base yang salah satunya diwujudkan melalui kolaborasi dengan perusahaan rintisan (start up) berbasis teknologi serta perusahaan teknologi finansial (fintech). (RO/E-1)