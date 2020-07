Dirjen WHO Sebut Tudingan Pompeo tidak Bisa Diterima

DIREKTUR Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kamis (23/7), menegaskan tudingan yang dilontarkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo bahwa dia berutang budi pada Tiongkok sehingga bisa menjadi pimpinan WHO tidak benar.

Pompeo dalam pertemuan tertutup dengan anggota parlemen AS, Selasa (21/7), mengatakan bahwa WHO telah menjadi badan politik karena keputuasn mereka dipengaruhi kesepakatan antara Tedros dan Tiongkok yang membantunya menjadi pimpinan badan PBB itu.

"Banyak warga dunia mati karena kesepakatan itu," tuding Pompeo seperti dilansir Times dan Daily Telegraph.

Ketika ditanya mengenai tudingan Pompeo dalam konferensi pers virtual, Tedros menegaskan tudingan itu tidak benar, tidak bisa diterima, dan tidak mendasar.

Dia menegaskan fokus WHO saat ini adalah menyelamatkan nyawa. "WHO tidak boleh ternganggu dengan komentar-komentar itu. Kami juga tidak mau komunitas internasional terganggu dengan komentar itu."

Tedros kemudian kembali menegaskan bahwa ancaman terbesar di saat pandemi seperti ini adalah politisasi pandemi. (AFP/OL-1)