Gonzalo, Badai Tropis Perdana di Atlantik Tahun Ini

Badai Tropis Gonzalo diperkirakan menjadi badai pertama di wilayah Atlantik 2020.

Angin yang berpotensi menjadi badai tropis pada Rabu (22/7) berada di atas Atlantik tengah dan bergerak ke barat dengan kecepatan 14 mil per jam dengan kecepatan angin maksimum 60 mil/jam pada Kamis (23/7) siang, demikian disampaikan National Weather Service, Amerika Serikat. Peringatan badai telah dikeluarkan untuk Barbados, St. Vincent dan Grenadines, demikian dilansir dari The New York Times.

Badai diperkirakan akan bergerak ke barat ke barat laut dan ke Karibia timur awal minggu depan.

Dennis Feltgen, seorang ahli meteorologi dan juru bicara National Hurricane Center di Miami, mengatakan masih terlalu dini untuk berspekulasi tentang dampak potensial badai di Amerika Serikat.

"Itu terlalu jauh," terangnya pada Kamis. "Saat ini, fokus kami adalah di Kepulauan Windward." Kelompok pulau, termasuk Saint Lucia dan Grenada, berada di selatan Lesser Antilles di Karibia.

Feltgen menggambarkan Gonzalo sebagai "badai yang sangat kecil" dengan "angin kekuatan tropis yang membentang hanya 35 mil dari pusat."

National Hurricane Center juga memonitor potensi badai di Teluk Meksiko. Angin tropis dengan kecepatan maksimal 35 mil/jam bergerak ke barat dan barat laut menuju Texas.

"Ini (angin) kemungkinan akan menguat, tetapi ini akan lambat terjadi pada awalnya," kata Levin Cowan, seorang ahli meteorologi dengan divisi penelitian badai Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory melalui Twitter pada hari Kamis.

Angin diprediksi akan mengakibatkan hujan lebat di wilayah Louisiana dan Texas Selatan akhir pekan ini. Jika mencapai kecepatan angin meningkat menjadi 39 mil/jam, akan menjadi badai tropis Hanna.

Gubernur Texas Greg Abbott mendesak penduduk "untuk tetap waspada dan memantau kondisi cuaca dengan cermat karena gangguan tropis di Teluk diperkirakan akan berdampak pada bagian Texas akhir pekan ini."

Di Corpus Christi di pantai Texas, pejabat kota mengatakan mereka membersihkan saluran badai sebagai persiapan untuk hujan dan potensi banjir.

Gonzalo adalah badai yang disebut sebagai ketujuh musim badai Atlantik, yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 30 November. Badai tropis pertama adalah Arthur, yang terbentuk di lepas pantai Florida pada bulan Mei, diikuti oleh Bertha, yang mendarat dekat Charleston, SC, akhir Mei.