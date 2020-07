Solusi Pemasaran untuk Mendorong Penjualan Online

PANDEMI covid-19 yang melanda Indonesia dan sebagian besar dunia memaksa masyarakat untuk beralih ke online dalam berbelanja. Sayangnya, belum semua pengusaha, khususnya dari para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bisa beralih dari jualan offline ke onlie.

Untuk itu, guna membantu pemasaran pertama bagi mitra brand guna mendorong penjualan online mereka, salah satu platform e-commerce Shopee bekerja sama dengan Google untuk meluncurkan Google Ads with Shopee. Diungkapkan Head of Brand and Growth Marketing Shopee, Peggy Zhu, peluncuran itu mencerminkan komitmen mereka untuk mempercepat digitalisasi dan meningkatkan pertumbuhan bisnis untuk mitra brand di seluruh kawasan.

Melalui integrasi ini, para penjual akan mendapatkan akses ke alat pemasaran khusus untuk meningkatkan online presence mereka, menciptakan keterlibatan yang lebih dalam dengan pelanggan, dan secara fleksibel mengelola dan mengukur kampanye pemasaran mereka.

"Mitra brand kami secara regional terus memperluas online presence mereka dengan melihat fakta bahwa e-commerce menjadi bagian penting dari ekosistem ritel. Kami berkomitmen untuk memberikan lingkungan terbaik bagi setiap mitra brand agar berhasil secara online. Google Ads bersama dengan Shopee terus berusaha dengan memperdalam integrasi kami dengan Google dan memudahkan mitra brand untuk mempromosikan toko resmi dan produk mereka secara online," cetus Peggy Zhu.

Dengan aplikasi itu, kata Peggy, para mitra akan mendapat keuntungan yang banyak. Pertama, pembuatan kampanye iklan yang lebih mudah dan langsung. Kedua, dapat secara langsung membuat dan mengelola iklan online untuk toko resmi dan produk mereka. Dan ketiga, dapat memantau kinerja semua iklan mereka.

“Tidak dimungkiri, industri e-commerce di Asia Tenggara telah mengalami pertumbuhan yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir dan diperkirakan akan tumbuh melebihi US$150 miliar pada 2025 mendatang. Hal ini semakin dipercepat oleh pandemi yang mengakibatkan lebih banyak konsumen berbelanja online. Kami berharapa dengan kerja sama ini akan mempercepat dan mempermudah proses bagi mitra brand untuk terhubung dengan pelanggan secara online," kata Sector Lead for Apps, e-Commerce, Entertainment di Google, Samuele Saini. (RO/A-1)