Penyebaran Pandemi Kian cepat, AS Lampaui 4 Juta Kasus Covid-19

AMERIKA Serikat (AS), Kamis (23/7), mencatat total lebih dari 4 juta infeksi covid-19 sejak kasus pertama di AS dikonfirmasi pada Januari.

AS membutuhkan 98 hari untuk mencapai 1 juta kasus pertama tetapi hanya 16 hari meningkat dari 3 juta menjadi 4 juta, menurut perhitungan. Total menunjukkan setidaknya satu dari 82 warga AS telah terinfeksi pada beberapa titik dari pandemi.

Jumlah rata-rata kasus baru sekarang meningkat lebih dari 2.600 per jam secara nasional, tingkat tertinggi di dunia.

Melansir CNA, angka tersebut mencerminkan peningkatan pandemi AS secara nasional.

Saat pusat wabah AS telah menyebar dari New York ke Selatan dan Barat, para pejabat federal, negara bagian dan lokal telah berselisih mengenai cara memperlonggar lockdown yang dikenakan pada warga AS dan bisnis.

Persyaratan penduduk mengenakan masker di depan umum telah menjadi subjek perpecahan politik yang sengit, karena banyak kalangan konservatif berpendapat aturan semacam itu melanggar Konstitusi AS.

Presiden AS Donald Trump, seorang Republikan yang telah menolak aturan masker nasional dan secara pribadi enggan memakainya, minggu ini mengubah pikiran dan mendorong warga 'Negeri Paman Sam' untuk menjalankannya.

"Kita harus melakukan langkah-langkah mitigasi kita: Pakai masker, hindari keramaian. Kita tidak akan melihat rawat inap dan kematian turun selama beberapa minggu karena itu indikator lagging, tetapi kita mengubah gelombang itu," ujar Asisten Sekretaris Kesehatan AS Brett Giroir kepada Fox News Network dalam sebuah wawancara.

Giror juga mendorong untuk hasil tes yang lebih cepat dan Quest Diagnostics, salah satu perusahaan pengujian medis terbesar di negara itu, mengatakan pada Kamis pihak mereka berharap bisa memangkas waktu penyelesaian selama seminggu untuk tes covid-19 lebih dari setengahnya untuk mencapai level "acceptable" pada September mendatang.

Sementara saingan Trump dalam bursa pemimpin Gedung Putih dari Partai Demokrat, Joe Biden, mengecam penanganan pandemi dalam video kampanye yang disiarkan Kamis.

Dalam video tersebut, Biden dan mantan Presiden Barack Obama membahas apa yang mereka sebut sebagai kegagalan Trump dalam mengambil tanggung jawab dalam memecahkan krisis.

"Bisakah Anda bayangkan Anda seorang presiden kemudian mengatakan, 'Itu bukan tanggung jawab saya?'" Biden bertanya kepada Obama.

"Kata-kata itu tidak keluar dari mulut kita ketika kita menjabat," jawab Obama. (OL-1)