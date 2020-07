Folklore, Album Baru Taylor Swift

TAYLOR Swift merilis album studio kedelapan yang berjudul Folklore pada Kamis (23/7) tengah malam waktu setempat atau Jumat (24/7) siang WIB.

Dalam unggahan di media sosial, Swift mengatakan album itu adalah salah satu dari banyak rencananya untuk 2020, termasuk tur stadion pendek yang mendukung album 2019-nya Lover namun dibatalkan karena pandemi covid-19.

Selama karantina, ia menulis lagu-lagu untuk album baru dan berkolaborasi dengan Aaron Dessner, Bon Iver, William Bowery, dan Jack Antonoff.

Selain album, Swift juga akan merilis video musik untuk Cardigan sekaligus menjadi sutradara.

Menurut Swift, pembuatan video musik tersebut diawasi petugas medis dan semua orang mengenakan masker serta menjaga jarak bahkan Swift bertindak senagai penata rambut, penata rias, dan penata busana.

"Seluruh lagu di album ini saya tuangkan berdasarkan keinginan, impian, ketakutan dan hasil renungan saya. Sebelum tahun ini, saya mungkin sudah memikirkan kapan akan merilis musik di waktu yang tepat, tapi hidup mengingatkan saya bahwa tidak ada jaminan kapan waktu tepat itu," ujar Swift dilansir Variety, Jumat (24/7).

"Perasaan saya mengatakan kepada saya bahwa jika kamu membuat sesuatu yang kamu sukai maka kamu harus menghadirkannya ke dunia. Itulah sisi ketidakpastian yang bisa saya dapatkan," lanjutnya.

Album Folklore berisi 16 lagu yang terdiri dari The 1, Cardigan, The Last Great American Dynasty, Exile (feat. Bon Iver), My Tears Ricochet, Mirrorball, Seven, August;, This Is Me Trying, Illicit Affairs, Invisible String, Mad Woman, Epiphany, Betty, Peace, dan Hoax serta bonus track The Lakes. (Ant/OL-1)