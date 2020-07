Senat AS Setujui Anggaran Pertahanan Sebesar US$740,5 Miliar

SENAT Amerika Serikat (AS), Kamis (23/7), menyepakati anggaran pertahanan senilai US$740,5 miliar namun kemungkinan akan diveto Presiden Donald Trump karena mengusulkan perubahan nama sejumlah markas militer AS yang berbau Konfederasi.

Versi Senat AS dari RUU Otorisasi Pertahanan Nasional itu disetujui lewat voting yang berakhir 86 melawan 14 yang membuktikan sejumlah anggota Senat AS dari Partai Republik mengabaikan permintaan Trump dan mendukung perubahan nama markas militer AS.

Baca juga: Pompeo Ajak Dunia Lawan Tirani Tiongkok

Sebelumnya, RUU itu telah disetujui DPR AS yang mencakup perubahan nama sejumlh markas AS yang diberi nama jenderal Konfederasi yang membela kelompok properbudakan di era Perang Saudara 1861-1865.

Kini, DPR dan Senat AS akan bernegosiasi untuk mengkompromikan versi RUU masing-masing sebelum diajukan ke meja Trump. (AFP/OL-1)