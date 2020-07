Inggris dan AS Tuduh Rusia Luncurkan 'Senjata' di Luar Angkasa

AS dan Inggris menuduh Rusia menguji senjata antisatelit di luar angkasa, ketika persaingan perlombaan senjata berbasis ruang angkasa sedang memanas.

Jenderal John Raymond, kepala US Space Force yang baru, mengatakan uji dugaan proyektil, yang dilakukan pada 15 Juli, adalah "bukti lebih lanjut dari upaya berkelanjutan Rusia untuk mengembangkan dan menguji sistem berbasis ruang, dan konsisten dengan doktrin militer Kremlin yang diterbitkan untuk menggunakan senjata yang menyebabkan aset ruang angkasa AS dan sekutu dalam bahaya."

Dia mengatakan bahwa senjata itu diluncurkan dari satu dari dua satelit yang bermanuver dekat dengan satelit pemerintah AS awal tahun ini. Rusia bersikeras bahwa kegiatan antariksanya murni untuk tujuan damai, tetapi Raymond mengatakan bahwa aktivitas pesawat ruang angkasa yang terlibat dalam peluncuran itu tidak konsisten dengan penunjukan resminya sebagai satelit inspeksi, seperti dilansir dari The Guardian.

Sebuah pernyataan US Space Command mengatakan Rusia membawa "aktivitas di orbit" yang serupa pada tahun 2017, sebuah rujukan yang jelas untuk tes senjata yang diluncurkan satelit Rusia.

Kepala direktorat ruang angkasa Inggris, Air Vice-Marshal Harvey Smyth, mengatakan: "Kami prihatin dengan cara Rusia menguji salah satu satelitnya dengan meluncurkan proyektil dengan karakteristik senjata.



"Kami juga mendesak Rusia untuk terus bekerja secara konstruktif dengan Inggris dan mitra lainnya untuk mendorong perilaku bertanggung jawab di luar angkasa."

Tidak ada rekaman kasus pengujian senjata antisatelit yang diluncurkan ruang angkasa oleh negara lain. Baik AS dan Tiongkok telah menghancurkan satelit mereka sendiri yang tidak berfungsi menggunakan misil yang ditembakkan dari laut dan darat. Tetapi sebagian besar kegiatan militer di ruang angkasa bersifat sangat rahasia.

"Saya tidak ingin berspekulasi tentang apa yang dilakukan atau tidak dilakukan AS," kata Tom Karako, direktur proyek pertahanan rudal di Center for Strategic and International Studies. "Saya pikir itu adil untuk mengatakan bahwa kita menghormati harapan perilaku yang baik dan ruang yang lebih baik daripada beberapa pesaing kita yang lain."

Menurut sebuah akun di majalah Time pada hari Kamis, sebuah satelit militer Rusia, Kosmos 2542 diluncurkan dari Plesetsk Cosmodrome pada 26 November lalu dan 11 hari kemudian "melahirkan" satelit kedua Kosmos 2543.

Pada bulan Januari, kedua satelit mendekati satelit pengintai militer AS, KH-11, yang dikenal sebagai resolusi gambar yang sama kuatnya dengan teleskop luar angkasa Hubble. Kedua satelit Rusia menarik diri ketika AS mengeluh. Enam bulan kemudian, itu adalah Kosmos 2543 yang diyakini telah menembakkan proyektil ke luar angkasa.

“Yang saya bawa di sini adalah: ini bukan barang baru. Apa yang baru adalah pasukan luar angkasa condong ke depan dan berbicara tentang apa yang sedang terjadi," kata Karako. "Rusia cukup bersedia untuk melakukan provokasi ini secara terbuka di ruang seperti halnya mereka berada di tanah." (The Guardian/H-3)