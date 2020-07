Serial The Third Day akan Tayang di HBO, September

DICIPTAKAN oleh Felix Barrett dan Dennis Kelly, serial pendek HBO Original, The Third Day, mulai tayang berbarengan waktunya dengan Amerika Serikat (AS), 15 September mendatang pada pukul 8.00 WIB di HBO GO dan HBO.

Serial enam episode itu terbagi menjadi "Summer" dan "Winter."

Diceritakan dalam tiga episode pertama, "Summer" dibintangi Jude Law sebagai Sam, pria yang pindah ke sebuah pulau misterius di lepas pantai Inggris, tempat ia bertemu sekelompok penduduk pulau yang masih mempertahankan tradisi mereka meski berbahaya.

Baca juga: Film Khusus Untuk Anak Masih Sedikit

Terisolasi dari daratan, Sam tidak dapat meninggalkan tempat indah sekaligus membahayakan yang cari, tempat ritual rahasia penduduknya membawa ia dalam pergulatan akibat peristiwa kehilangan dan trauma yang tersembunyi di masa lalunya dari pandangan masa kini yang disalahartikan.

Karena batasan antara penggalan fantasi dan realita, ia berupaya membuka kebenaran yang membuat para penduduk mengungkap rahasia mengejutkan.

"Summer" ditulis Dennis Kelly dan disutradarai Marc Munden.

"Winter" tertuang dalam tiga episode terakhir dan dibintangi Naomie Harris sebagai Helen, sosok berkemauan keras dari luar pulau yang datang ke pulau untuk mencari jawaban. Namun, kedatangannya memicu pertikaian sengit guna memutuskan nasibnya yang berada di garis antara fantasi dan kenyataan yang disalahartikan.

"Winter" ditulis Kit De Waal, Dean O'Loughlin, dan Dennis Kelly serta disutradarai Philippa Lowthorpe.

Bersama Jude Law dan Naomie Harris, serial ini juga dibintangi Katherine Waterston, Emily Watson, serta Paddy Considine. (RO/OL-1)