Tim Mobil Listrik UGM Juara Kedua di India

TIM Arjuna UGM berhasil meraih empat penghargaan dan menduduki peringkat kedua dalam kompetisi internasional 4th Annual Formula Student Electric Vehicle (FSEV) Concept Challenge 2020. Kompetisi tersebut diselenggarakan secara daring pada 26 Juni-22 Juli 2020 oleh Formula Bharat, India.

"Ini merupakan kali pertama Tim Arjuna UGM mengikuti kompetisi FSEV Concept Challenge dan berhasil memboyong berbagai prestasi yang membanggakan," ungkap Christopher Tangguh Bayu selaku Ketua tim lomba mobil Arjuna, Kamis (23/7).

Sebanyak 37 tim dari berbagai negara, antara lain India, Indonesia, dan Amerika Serikat mengikuti kompetisi ini. Empat penghargaan yang diraih mobil listrik UGM, yaitu 2nd Place Overall Event, 2nd Place Best Team Management Strategy, Notable Mention for EV Design Overall Choice, dan Notable Mention Kaizen Guru.

Kompetisi ini terdiri dari enam kategori, yaitu FMEA Report, Procurement Strategy Report, Team Management Report, DSS Report, Presentation Delivery, dan Q&A Session.

Tim ini juga mencapai prestasi-prestasi yang lain, yaitu 2nd Place Battery Design, 3rd Place Powertrain Design, 4th Place Procurement Report, 4th Place Design Specification Sheet, 4th Place Presentation Delivery, 7th Place Q&A Session, dan 12th Place FMEA Report. Tim Arjuna berhasil meraih posisi sebagai 2nd Place Best Overall Event dengan total skor 315,2.

"Hasil ini tak lepas dari kerja keras dan dedikasi tim untuk terus berkomitmen melakukan pengembangan dan inovasi untuk riset mobil listrik," terang dia.

Kompetisi Formula Student Electric Vehicle (FSEV) Concept Challenge 2020 merupakan kompetisi yang diorganisir oleh Curiosum Tech Private Limited di bawah nama Formula Bharat India. Kompetisi ini bertujuan untuk mendorong

tim mobil mahasiswa agar beralih kepada pengembangan riset teknologi mobil listrik.

Kompetisi ini pada 2020 memasuki tahun ke-4. Pada tahun ini, kompetisi dilaksanakan secara daring akibat pandemi Covid-19.

Walau tengah pandemi Covid-19, Christoper menyebutkan, tim Arjuna UGM tetap bersemangat untuk terus berinovasi dan mengembangkan riset mobil listrik yang telah dirintis sejak tahun 2012.

Semula tim Arjuna UGM merupakan tim mobil listrik yang tiap tahunnya aktif mengikuti kompetisi internasional Formula Society Automotive Engineer (FSAE) Japan yang diselenggarakan di Shizouka Prefecture, Jepang. Namun, karena wabah pandemi Covid-19, kompetisi tersebut dibatalkan untuk tahun ini.

Baca Juga: Kia India Rilis Gambar Pertama SUV Sonet

"Visi kami menjadi salah satu tim Formula Student terbaik di Asia sehingga terus berusaha dengan berinovasi serta membuktikan hasil riset mobil listrik kami di setia perlombaan," imbuh Farhan Iqbal selaku Ketua tim Arjuna UGM generasi 8.

Berkat hasil positif dari lomba ini, timnya semakin mantap mempersiapkan perlombaan utama kami di FSAE Japan 2021. Kedepannya, timnya berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan juga perbaikan pada pengembangan mobil

listrik selanjutnya.

"Kami ingin, tim Arjuna UGM dapat semakin membanggakan nama Indonesia dalam kancah internasional," kata dia. Tim ini juga ingin membuktikan, generasi muda Indonesia telah siap dalam menghadapi teknologi mobil listrik yang ramah lingkungan. (OL-13)