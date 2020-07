Permata Bank Raih 5 Penghargaan Service Excellence

PermataBank meraih lima penghargaan dalam Banking Service Excellence Awards 2020 dari Majalah Infobank dan Marketing Research Indonesia (MRI).

Lima penghargaan tersebut diantaranya, Best Overall Perfomance (Plus Digital), Best Walk-in Channel, Teller, Convenient Branch Experience dan SMS Banking.

Direktur Utama PermataBank, Ridha DM Wirakusumah mengatakan bahwa pelayanan utama kepada customer atau nasabahnya amat sangat penting, sehingga bank dapat menghasilkan pelayanan yang unggul.

“Hal-hal yang dilakukan oleh PermataBank harus dengan customer service approach. Kalau bagi kami yang namanya KYC, itu sebenarnya bukan hanya istilah compliance saja. KYC penting sekali untuk seluruh karyawan. Artinya, kami harus tahu, nasabah kerjanya dimana, umur berapa, income-nya berapa, kebutuhannya apa,” ungkapnya dalam Webinar dan e-Awarding 17th Infobank - MRI Banking Service Excellence Awards 2020, Kamis (23/07).

Ridha menambahkan, dengan mengerti kebutuhan nasabah, PermataBank dapat mendesain suatu produk yang cukup atau dibutuhkan. Akan tetapi, tidak berhenti disitu saja. Menurutnya hal tersebut juga perlu didukung oleh kecepatan layanan dengan dukungan teknologi.

“Dan karena teknologi, mereka tidak loyal. Kalau dulu cukup loyal, sekarang yang namanya mobile banking aplikasi banyak sekali, sehingga nasabah dapat berpindah-pindah. Jadi sebetulnya, customer experience harus dilihat secara berkelanjutan,” tambah Ridha.

Sebagai informasi, penghargaan “Banking Service Excellence Awards 2020” diberikan kepada bank-bank yang dinilai berhasil dalam memberikan pelayanan terbaik (service excellence) kepada nasabahnya.

Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil survei Marketing Research Indonesia yang dilakukan dengan metode mystery shopping. Metode ini menggunakan mystery shopper yang ditugaskan berkunjung ke bank-bank yang disurvei dan melakukan berbagai transaksi sebagai nasabah sebenarnya.

Ada tiga kategori utama dan 13 sub-kategori yang diberi penghargaan. Tiga kategori utama tersebut adalah digital banking, e-banking, dan walk-in channel.

Ke-13 subkategori yang diberi penghargaan adalah call center, ATM public area, customer relationship management (CRM), customer service, convenient branch experience, mobile banking, internet banking, SMS banking, phone banking, chatbot, digital branch, opening account via APPS/mobile broswer, dan telepon cabang. (E-1)