Rayakan 50 Tahun Mercedes-Benz Indonesia Luncurkan Tiga Model

Merayakan ulang tahun ke-50 kehadirannya di Indonesia, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) meluncurkan tiga model baru, dua diantaranya mengusung status istimewa sebagai mobil khusus edisi 50 tahun untuk menandai setengah abad keberadaan merek Mercedes-Benz di Indonesia.

Ketiga model tersebut masing-masing adalah new GLS 450 4MATIC AMG Line serta The New S450 AMG Edition 50 dan The New Mercedes-AMG G63 Edition 50. Ketiga kendaraan ini diluncurkan pada acara Mercedes-Benz Virtual Expo yang digelar pada 24-26 Juli 2020 melalui situs resmi: www.mercedezbenzvirtualexpo.com.

Selain meluncurkan tiga model tersebut, pameran virtual ini menghadirkan 15 model Mercedes-Benz dan Mercedes-AMG, lengkap dengan kegiatan menarik dan informatif. Mulai dari test drive secara virtual, program 'Sounds of Mercedes-Benz' dan show 'Meet Mercedes Talks'.

" Kami sangat bangga dengan kesuksesan kami selama setengah abad terakhir, dengan berusaha tetap berada pasa posisi teratas di segmen mobil mewah di Indonesia melalui kegiatan kami yang berorientasi terhadap produk," ujar President Director MBDI Choi Duk Jun.

Choi juga mengajak para pelanggan setianya untuk mengunjungi Mercedes-Benz Virtual Expo yang pertama kali dengan memberikan cara yang nyaman dan mudah untuk memilih mobil impian, baik dari rumah, dari kantor, bahkan di manapun mereka berada.

"Kami percaya bahwa dengan memberikan produk line-up yang lengkap dan pengalaman pelanggan yang mengesankan, kami dapat memenuhi kebutuhan pelanggan," sambung Choi melalui siaran resminya, Kamis (23/7). (S-4)