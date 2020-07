Sudah Empat Hari, Jakarta Cetak Rekor Kasus Covid-19 Tertinggi

DKI Jakarta kembali mencetak rekor penambahan kasus positif covid-19 tertinggi se-Indonesia hari ini (23/7). Dari data gugus tugas nasional dari 1.906 kasus baru, DKI mencatat 470 kasus baru.

Provinsi kedua ada Jawa Timur dengan 357 kasus positif baru, Jawa Tengah ada 295 kasus baru, Sulawesi Selatan dengan 120 kasus baru, Kalimantan Selatan dengan 116 kasus baru, Sumatra Utara dengan 100 kasus, Bali dengan 62 kasus positif covid-19 baru dan provinsi lainya.

Rekor DKI dipegang empat hari berturut-turut. Pada Senin (20/7) dari total penambahan 1.693 kasus, DKI mencatat 361 kasus baru. Pada Selasa (21/7) dari total 1.655 kasus baru, DKI memiliki 433 kasus dan pada Rabu (22/7) dari sebaran 1.693 kasus baru, DKI mencatat kasus penambahan tertinggi dengan 361 kasus.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui active case finding intens mencari warga yang terpapar covid-19. Standar WHO untuk tingkat tes adalah minimal 1.000 orang per 1 juta penduduk per pekan. Jakarta, menurut Gubernur Anies Baswedan sudah mencapai dua sampai tiga kali lipatnya.

Data kasus positif covid-19 skala nasional melalui Kementerian Kesehatan, penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per hari ini Kamis (23/7) totalnya menjadi 93.657 setelah ada penambahan sebanyak 1.909 orang.

Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 52.164 setelah ada penambahan sebanyak 1.909 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal menjadi 4.576 dengan penambahan 117. (Ins/A-3)