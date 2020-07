Album BTS Paling Laku di 2020

MESKI banyak tur dan konser dibatalkan, tetapi industri K-pop patut legawa dengan catatan penjualan album di tahun ini. Menurut Gaon Chart, pemeringkatan nasional Korea Selatan yang dikompilasi oleh Korea Music Content Industry Association- serupa Billboard, mencatat 400 album teratas terjual 18,08 juta kopi di paruh pertama tahun ini, naik 40% dari tahun lalu 12,33 juta dan mencatatkan angka tertinggi sejak 2010.



Dari 400 album, 100 teratas - semuanya dari grup ataupun solois K-pop, dengan total 16,89 juta kopi, mendominasi total keseluruhan penjualan album, mencapai lebih dari 90%. 10 album teratas, melebihi gabungan dari 10 juta kopi. Dari peringkat 10 teratas ditempati album milik BTS, Seventeen, Baekhyun, NCT 127, NCT Dream, TWICE, IZ * ONE dan GOT7.



“Penjualan album didorong oleh penetrasi K-pop dengan kehadiran mereka di luar negeri yang kuat dan fandom internasional yang besar, karena pasar domestik telah mencapai saturasi,” ungkap kepala peneliti di Gaon Kim Jin-woo, dikutip dari The Korea Herald.



Keberhasilan itu berbanding terbalik dengan tren di industri musik global. Nielsen Music Data melaporkan penjualan album di AS turun 20% pada semester pertama tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



“Ironisnya, pembatalan konser dan jumpa fan karena pandemi tampaknya telah membantu penjualan album K-pop, karena para penggemar tidak punya pilihan lain. Membeli album adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan dukungan untuk sementara waktu,” kata Kim.



Menurut Gaon, album terlaris di paruh pertama tahun ini adalah milik BTS Map of the Soul: 7, yang mencatat lebih dari 4 juta kopi (4.265.617). Melewati Billboard AS, Chart Resmi Inggris dan Oricon Jepang, yang mengalami peningkatan lebih tinggi dan lebih cepat dibanding dengan album tahun lalu mereka, Map of the Soul: Persona, (3.718.230 kopi).



Menurut Nielsen Music Data, Map of the Soul: 7 juga merupakan album terlaris di AS dengan penjualan 552 ribu kopi, menempati urutan pertama di tangga album terlaris di pertengahan tahun 2020.



Meskipun penjualan album BTS meningkat sekitar 100 ribu kopi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, album band ini membuat persentase lebih rendah yakni 29,3% bila dibandingkan tahun lalu dengan 41,9%. Ini disebabkan oleh peningkatan keseluruhan penjualan album K-pop tahun ini, ketika Seventeen, Baekhyun, NCT 127 dan IZ * ONE juga ikut mendominasi penjualan album mereka secara global.



Mini album Seventeen Heng: garae, berada di urutan kedua di belakang BTS. Dengan penjualan yang masif di Jepang. Dua atau tiga tahun yang lalu, penjualan album Seventeen tetap di kisaran 500 ribu kopi, tetapi album utuh ketiga mereka An Ode, dirilis pada September tahun lalu dan terjual lebih dari 800 ribu kopi.



"Berdasarkan traffic di situs web para grup K-Pop, pengguna YouTube dan penjualan tiket konser selama setahun terakhir, terjadi peningkatan yang signifikan di Jepang dalam beberapa tahun terakhir," kata Kim. Jepang tetap menjadi salah satu pasar utama untuk K-pop, terhitung sekitar 60% dari ekspornya.



"Delight," album solo kedua dari vokalis EXO Baekhyun, berada di posisi ketiga dengan 971.876 kopi. Baekhyun menjadi penyanyi yang meyodok di 10 teratas penjualan album yang didominasi oleh grup K-Pop. (M-1)