Indeks Saham Bertahan Hijau di Sesi I

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan pagi dibuka di zona hijau. Pada pukul 09.25 WIB berada di level 5.138 atau naik 28,42 poin.

Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 juga bergerak naik 4,89 poin atau naik ke level 804,61.

Penguatan indeks bertahan hingga sesi pertama berakhir pukul 11.30 . IHSG berada di posisi 5.153 atau naik 43,75 point (0,89%).

Analis Reliance Sekuritas Indonesia Lanjar Nafi menilai pembukaan IHSG kali ini disebabkan sentimen perseteruan Tiongkok dengan Amerika Serikat (AS).

"Ini disebabkan sentimen tersebut, konflik tersebut membuat pasar Asia cenderung berhati-hati. AS meminta Beijing untuk menutup kantor konsulat Tiongkok di Texas," kata Lanjar saat dihubungi, Kamis (23/7).

Selain itu, saham produsen obat juga menguat karena terkait kemajuan vaksin yang diproduksi dalam negeri. Lanjar memperkirakan IHSG akan bergerak menguat terbatas dengan support-resistance 5120-5200.

Untuk saham bank BUMN juga mengalami penguatan BBRI (+1,29%), BBNI (+1,93%), BBTN (1,95%), dan BMRI (5,53%).

Sementara, nilai rupiah terhadap dolar AS pagi ini dibuka juga dibuka menguat 0,3% atau Rp14.605 per dolar AS. (E-1)