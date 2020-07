Populasi Dunia Menyusut pada 2100

STUDI baru yang diterbitkan The Lancet menunjukkan populasi dunia kemungkinan akan memuncak menjadi 9,7 miliar pada 2064. Kemudian akan turun menjadi 8,8 miliar pada 2100 (populasi dunia saat ini 7,5 miliar).

Para peneliti dari Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) di Fakultas Kedokteran Universitas Washington memperkirakan, pada 2100, sebanyak 183 dari 195 negara akan memiliki angka kesuburan total (TFR) cukup rendah. Hal itu, mewakili jumlah rata-rata anak yang dilahirkan seorang perempuan selama hidupnya, yakni di bawah 2,1 kelahiran per perempuan.

Studi baru ini juga memprediksi terdapat 2,37 miliar orang berusia lebih dari 65 tahun pada 2100, dan sekitar 1,7 miliar di bawah 20 tahun. (Van/ScienceDaily/X-7)