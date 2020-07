Masa Depan Film Italia dan Indonesia di Masa Pandemi Saat Ini

Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Italia dengan Institut Kebudayaan Italia di Jakarta pada masa pandemi ini menyelenggarakan serangkaian acara budaya. Mulai dari penayanan film, musik, seni, tari, ilmu pengetahuan, sastra, masakan, warisan budaya, dan banyak lagi melalui siklus #vivilitaliainindonesia.

Institut Kebudayaan Italia di Jakarta bekerja sama dengan Program Studi Studi Eropa Universitas Indonesia menghadirkan webinar berjudul 'Contemporary Cinema in Response to the Pandemic a Comparison: Italy and Indonesia'.

Webinar akan dibuka oleh Direktur Sekolah Studi Strategis dan Global Universitas Indonesia Bpk. Athor Subroto, Ph.D. Kemudian diikuti oleh ikhtisar tentang sinema kontemporer Italia oleh Direktur Institut Kebudayaan Italia di Jakarta, Ibu Maria Battaglia.

Seminar ini akan menghadirkan tiga pembicara, yang merupakan protagonis dari industri perfilman. Yang pertama, Cristina Picchi, pemenang penghargaan sebagai artis pembuat film dan penulis Italia yang tinggal di Italia dan London. Picchi menulis, menyutradarai, dan mengedit film pendek dan dokumenter yang diputar di festival dan galeri di seluruh dunia. Picchi telah memenangi banyak penghargaan seperti Silver Leopard di Locarno dan nominasi untuk Film Pendek Terbaik di European Film Awards 2013 dan Italian Academy Awards 2020.

Feature pertamanya dinominasikan untuk Solinas screenwriting Prize dan didukung oleh Sundance Institute.

Pembicara kedua adalah Asmara Abigail. Dia adalah seorang aktris Indonesia yang memulai debutnya sebagai aktris dalam film feature Garin Nugroho, berjudul Setan Jawa (2016). Sejak awal, Setan Jawa telah melakukan perjalanan keliling dunia.

Asmara telah membintangi lebih dari 20 film dalam waktu kurun waktu 4 tahun. Itu termasuk film pendek yang disutradarai oleh sutradara Italia, Francesco Crivaro berjudul Il Vespista. Pada Festival Film Internasional dan Wards ke-4, Asmara dianugerahi gelar sebagai salah satu Bintang Asia Selanjutnya oleh Majalah Variety bersama dengan 7 aktor lain dari seluruh Asia.

Pembicara ketiga adalah Wregas Bhanuteja. Seorang pembuat film muda Indonesia. Dia tumbuh dan tahu tentang pembuatan film untuk pertama kalinya di Yogyakarta, Jawa Tengah.

Ia lulus dari Institut Seni Jakarta pada 2014 dengan Jurusan Penyutradaraan Film. Dia membuat beberapa film pendek termasuk Lembusura (2015) yang berkompetisi di Berlin International Film Festival 2015.

Pada 2016 dia memenangi kategori Film Pendek Terbaik di Cannes Critics Weeks dengan film pendeknya Prenjak/In The Year of Monkey (2016) dan memenangi Silver Screen Award untuk film pendek terbaik di Singapore International Film Festival 2016. Film pendek terbarunya No One is Crazy in This Town (2019) berkompetisi di Sundance Film Festival 2020. Sekarang dia sedang mengerjakan naskah untuk film fitur pertamanya.

Pertemuan para pekerja industri film Italia dan Indonesia ini akan mengembangkan dialog tentang kondisi industri perfilman saat ini berdasarkan pada pengalaman langsung dari para pembicara.

Selanjutnya para pembicara akan berbagi pengamatan dan refleksi mereka tentang kemungkinan masa depan film. Diskusi akan dipimpin oleh Dr. Polit. Sc., Henny Saptatia DN, Kepala Studi Eropa Universitas Indonesia.

Untuk berpartisipasi dalam webinar ini, silakan mendaftar ke https://bit.ly/Cinemaita. Kami akan mengirimkan kepada Anda ID Rapat Zoom jika tidak, Anda dapat mengikuti webinar melalui streaming langsung di saluran YouTube kami: https://bit.ly/iicjakartayoutube.