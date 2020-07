Laporan Keuangan 2019, OJK: 77% Emiten Bukukan Laba

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) memaparkan hasil laporan keuangan emiten di pasar modal.

Berdasarkan data yang dihimpun OJK, laporan keuangan perusahaan dalam kondisi baik. Namun, beberapa di antaranya mengalami penurunan.

"Dari sisi laporan keuangan tahun 2019 dari emiten, kita lihat kinerjanya walaupun ada penurunan dari total emiten, tapi 76 atau hampir 77% masih membukukan laba," ungkap Plt. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK, Yunita Linda Sari, dalam telekonferensi, Rabu (22/7).

Dari laporan emiten pada kuartal II 2020, lanjut dia, mayoritas perusahaan masih membukukan laba. Akan tetapi, jumlahnya menurun dibandingkan laporan keuangan periode 2019.

"Yang masih membukukan laba ada 70%. Sekitar 58% di antaranya menunjukkan kinerja agak menurun," imbuh Yunita.

Sementara itu, kondisi industri pengelolaan investasi relatif menurun secara year to date. Walaupun dalam jangka pendek secara month to date dan week to date mengalami sedikit kenaikan.

Apabila dilihat year to date per 20 Juli 2020 mengalami penurunan 7,91%. Kemudian, secara month to date naik hampir 3% dan week to date naik 0,1%.

"Dalam jangka pendek ini walau performance year to date menurun, tapi ada harapan di jangka pendek karena menunjukkan peningkatan. Dalam perkembangan produk juga ada sedikit penurunan. Ke depan, kita optimis untuk lebih baik," pungkasnya.(OL-11)