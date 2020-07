Deretan Item Fesyen yang Didesain Buluk Dengan Harga Muluk

BEBERAPA tahun ke belakang, ada beberapa brand fesyen ternama yang mengeluarkan koleksi mereka dengan desain yang sengaja dibuat kotor dan terkesan bekas. Kali ini, merek sneaker Converse mengeluarkan koleksi mereka yang sekilas tampak bukan seperti sneakers baru. Berikut sederet jenama yang mengeluarkan koleksi baru dengan tampilan buluk:



1. Converse Chuck Taylor All Star Basic Wash



Converse baru saja merilis koleksi terbarunya dengan nama Chuck Taylor All Star Basic Wash. Datang dengan dua warna, navy/white dan gray/white keduanya sekilas tampak sama-sama lusuh, dengan warna yang pudar di bagian kanvas sepatu, dan bekas kotoran di bagian sol sepatunya. Namun, sneakers keluaran baru ini dibanderol dengan harga £70 atau setara dengan Rp1,3 juta.



2. Gucci



Sebelum Converse, koleksi sneakers buluk tapi baru juga pernah diproduksi Gucci, yang pada Maret tahun lalu mengeluarkan empat koleksi sneakers buluknya. Sneakers yang dibanderol £615 (Rp11,5 juta) itu pun banyak mendapat kritikan karena dianggap mengeksploitasi kemiskinan.



3. Golden Goose Superstar Taped Sneaker



Sebelum Gucci dan Converse, jenama asal Italia Golden Goose juga mendapat sorotan karena koleksi sneakers buluk tapi barunya itu. Superstar Taped Sneaker, rilis pada 2018 dengan desain aksesori lakban di ujung depan sneakersnya, dibanderol seharga £400 (Rp7,4 juta).



4. Amiri Distressed Shotgun T-Shirt



Item fesyen dengan tema desain belel bukan saja diterapkan pada sneakers. Beberapa waktu ke belakang, model ini juga digunakan pada item fesyen lain seperti kaus. Pada 2017, Amiri merek fesyen yang berbasis di Los Angeles Amerika juga pernah mengeluarkan koleksi kaus yang dipenuhi lubang-lubang. Zayn Malik, pernah terlihat mengenakan keluaran Amiri yang dinamakan Distressed Shotgun T-Shirt ini, yang dibanderol $330 (Rp4,8 juta).



5. Yeezy Destroyed Wool-Blend Sweater Off White



Brand milik Kanye West, Yeezy juga pernah mengeluarkan koleksi yang serba belel. Mulai dari sweater, hoodie, dan pakaian yang serba berlubang. Salah satunya, destroyed wool-blend sweater off white yang dibanderol $750 (Rp 11 juta).



Dari beberapa jenama fesyen yang mengeluarkan koleksi serba belel itu, tidak sedikit yang mendapat cemooh publik. Apakah kali ini Converse juga akan mengikuti beberapa jejak para merek fesyen yang sudah memopulerkan distressed fashion, atau justru bakal banyak yang minat dengan koleksi Chuck Taylor All Star Basic Wash? (M-1)