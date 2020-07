Ganti Achmad Yurianto, Ini Profil Jubir Baru Wiku Adisasmito

ADA yang berbeda saat konferensi pers di Istana Kepresidenan yang membahas mengenai perkembangan covid-19 di Indonesia Selasa (21/7) kemarin.

Pasalnya posisi Achmad Yurianto yang sebelumnya menjabat sebagai juru bicara pemerintah sejak 3 Maret 2020 itu digantikan oleh Wiku Adisasmito dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Saya mewakili Satgas Covid-19, menyampaikan perkembangan terkini," kata Wiku dalam penampilan perdananya, kemarin.

Ya, Pemerintah telah menunjuk Wiku Adisasmito sebagai Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 yang mana sebelumnya ia menjadi Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Bernama lengkap Wiku Bakti Bawono Adisasmito, ia merupakan seorang ahli dalam bidang kebijakan kesehatan dan penanggulangan penyakit infeksi yang memprakarsai dibentuknya Indonesia One Health University Network (INDOHUN).

Dikutip dari laman staff.blog.ui.ac.id, ia berkiprah aktif dalam jejaring Tri Dharma baik di ranah nasional maupun internasional. Wiku telah dikukuhkan menjadi Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia di bidang Kebijakan Kesehatan pada tahun 2010.

Ia pun menjadi anggota panel ahli dalam Komisi Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI).

Wiku memiliki peran signifikan sebagai Steering Committee mewakili Indonesia dalam jejaring Asian Partnership for Emerging Infectious Disease Research (APEIR).

Pada 2011, ia dipercaya sebagai Dewan Eksekutif CORDS (Coordinating Organizations of Regional Disease Surveillance) dalam jejaring internasional surveilans penyakit. Beliau juga berperan aktif dalam South East Asia One Health University Network (SEAOHUN) antar universitas se-Asia Tenggara.

Pada periode 2007-2012, Wiku dipercaya menjadi Direktur Direktorat Kemitraan dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia untuk mengelola kerjasama dan upaya melindungi serta memanfaatkan hak kekayaan intelektual UI.

Pada pada 2018, ia menjadi Adjunct Professor di bidang Infectious Disease and Global Health oleh Tufts Universitydan Affiliate Professor oleh University of Minnesota di bidang Environmental Health Science pada tahun yang sama.[1] Wiku juga merupakan salah satu anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia.

Saat ini, Wiku Adisasmito menjabat sebagai anggota Steering Committee dari Asian Partnership for Emerging Infectious Disease Research (sejak 2009), anggota Regional Core Group Ecohealth Field Building Leadership Initiative Asia Tenggara (sejak 2011), jajaran eksekutif Coordinating Organizations of Regional Disease Surveillance (sejak 2011), Koordinator Indonesia One Health University Network (INDOHUN) sejak 2012, staf ahli LEMHANAS sejak 2018. (A-2)