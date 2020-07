Inilah Rekam Jejak Sinovac Biotech Produsen Vaksin Covid-19

NAMA Sinovac Biotech, perusahaan asal Tiongkok yang memproduksi vaksin covid-19 menjadi populer di Indonesia. Ribuan vaksin sudah tiba di Tanah Air dan siap dilakukan uji klinis tahap tiga oleh PT Bio Farma dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Vaksin ini bila disetujui Badan POM maka akan digunakan untuk keperluan darurat mulai kuartal pertama 2021.

Seperti apa produsen vaksin asl Tiongkok itu? Sinovac Biotech Ltd merupakan perusahaan biofarmasi yang berbasis di Tiongkok yang fokus pada penelitian, pengembangan, pembuatan, dan komersialisasi vaksin.

Dilansir dari situs resmi sinovac.com, Sinovac Biotech berdiri pada 1993 dengan nama Sinovac sebelum berubah menjadi Sinovac Biotech pada 2001. Di bawah chief executive officer (CEO) saat itu Weidong Yin bekerja sama dengan tim di Tangshan Yian Biological Engineering Co. Ltd terlibat dalam kegiatan research and development awal yang mengarah pada keberhasilan pengembangan vaksin hepatitis A. Selama dua dekade terakhir, perusahaan itu disebut telah mengembangkan dan mengomersialkan enam vaksin yang digunakan manusia, dan satu vaksin hewan serta mengembangkan jalur penelitian dan pengembangan.

Di tahun 2009, Sinovac menjadi perusahaan pertama di dunia yang menerima persetujuan untuk vaksin influenza H1N1. Perusahaan itu juga memproduksi vaksin untuk hepatitis A dan B, influenza musiman, pandemi influenza H5N1 (flu burung), influenza H1N1 (flu babi), gondong, rabies serta vakin baru enterovirus 71 yang menyebabkan penyakit tangan, kaki dan mulut (HFMD) pada anak-anak.

Perusahaan ini juga telah memperluas platform yang terintegrasi dengan fasilitas penelitian canggih, bersertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) dan tim penjualan dengan jangkauan di seluruh Tiongkok. Kini Sinovac juga menghasilkan vaksin untuk covid-19 yang diuji klinis di Indonesia, Brasil dan Bangladesh. (OL-3)