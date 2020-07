Aktor Jepang Yokohama Ryusei Positif Covid-19

AKTOR muda Jepang Yokohama Ryusei, 23, dilaporkan tengah dirawat di rumah sakit setelah didiagnosis terinfeksi virus corona baru (COVID-19).

"Selasa, 21 Juli, ditemukan bahwa Yokohama Ryusei dari agensi kami telah terinfeksi virus corona baru," kata agensi yang menaungi Yokohama, Stardust Production, dikutip dari Oricon, Selasa (21/7).

Agensi menyebutkan, pada hari Senin (20/7), Yokohama mulanya tak mengalami gejala demam dan suhu tubuhnya normal.

Namun, setelah mengikuti kegiatan terkait pentas drama (stage play) "Ganryujima", Yokohama mengalami gejala demam dan dia segera mengunjungi sebuah institusi medis.

Aktor film "LDK: Hitotsu no Yane no Shita, "Suki" ga Futatsu" (2019) itu lalu menerima tes antigen dan tes PCR (polymerase chain reaction), dan menerima hasil tes positif pada hari yang sama di tengah malam.

"Saat ini saya telah dirawat di rumah sakit dan dirawat sesuai dengan petunjuk rumah sakit setelah menerima perawatan medis," kata Yokohama.

"Saya sangat berterima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam pekerjaan, lawan main, dan penggemar yang selalu mendukung saya," ujarnya melanjutkan.

Stardust pun meminta maaf atas ketidaknyamanan dan kekhawatiran yang ditimbulkan untuk penggemar. "Kami juga melakukan segala upaya agar Yokohama bisa segera pulih dari kondisi ini."

Agensi tersebut melanjutkan, "Kami akan terus mengelola kondisi fisik Yokohama dengan tuntas di bawah bimbingan lembaga medis dan lembaga administrasi."

"Di perusahaan kami, kami akan terus memberikan prioritas utama pada pencegahan infeksi pada karyawan, talent, dan orang terkait kami. Kami akan melakukan tindakan menyeluruh," pungkasnya.

Yokohama Ryusei memulai kariernya sebagai model di majalah fesyen Nikopuchi. Ia kemudian debut sebagai aktor pada tahun 2011 dalam serial "Kamen Rider Fourze", berperan sebagai Jiro Iseki.

Pada tahun 2014, Yokohama juga mendapat peran di serial superhero lainnya melalui "Ressha Sentai ToQger" sebagai Hikari/ToQ 4gou.

Yokohama semakin dikenal sebagai aktor remaja yang menghiasi televisi dan layar lebar di Jepang. Beberapa drama dan film yang ia bintangi antara lain "Hajimete Koi wo Shita Hi ni Yomu Hanashi", "Nijiiro Days", dan "Aiuta: My Promise to Nakuhito".

Ia mendapatkan rangking artis pria paling populer versi Oricon pada 2019, serta mendapatkan penghargaan Aktor Pendukung Terbaik di Tokyo Drama Award 2019.

Aktor yang dulunya merupakan anggota grup Ebidan itu mendapatkan dua penghargaan bergengsi tahun ini sebagai Aktor Pendatang Baru Terbaik untuk Japan Academy Film Prize ke-43 dan Elan d'or Awards ke-44. (Ant/OL-13)