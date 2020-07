Donasikan Hasil Lelang untuk Bangun Sekolah Dasar di NTT

SEBAGAI bentuk kepedulian mereka terhadap pendidikan di Indonesia, Oppo Indonesia akan mendonasikan hasil lelang produk mereka untuk pembangunan sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut dikatakan Chief Creative Officer OPPO Indonesia, Patrick Owen.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan peserta untuk bersama-sama memfasilitasi edukasi bagi anak-anak yang membutuhkan. Pada kesempatan ini, kami bekerja sama dengan Happy Hearts Indonesia untuk memperbaiki sekolah-sekolah di pedalaman Nusa Tenggara Timur agar anak-anak tetap dapat mengembangkan kreativitas dan potensi diri. Hal ini sejalan dengan visi OPPO Indonesia yang selalu menjunjung tinggi kreativitas guna menginspirasi banyak orang,” cetus Patrick Owen di Jakarta, Senin (21/7).

OPPO Find X2 Series sendiri menggelar lelang digital terbatas sebagai rangkaian peluncuran ‘The Tale of Two Oranges’ yaitu kolaborasi dengan Jo Malone London, pada Jumat (17/7) lalu. Dari hasil lelang tersebut mereka berhasil mengumpulkan dana sebanyak Rp161 juta yang keseluruhanya akan didonasikan untuk pembangunan sekolah.

“Kami sangat mengapresiasi antusiasme peserta lelang digital ini terhadap perpaduan unik perangkat OPPO Find X2 Pro Tea Orange dan parfum Orange Bitters dari Jo Malone London. Pasangan ini akan memanjakan indera melalui fitur layar terbaik di industri smartphone dengan visual dan ilustrasi menarik dari enam wallpaper eksklusif, suara jernih mengagumkan dengan dukungan Dolby Atmos, teksturvegan leatheryang mewah nan lembut di genggaman, warna oranye yang unik dan tren di kelas premium, dan dilengkapi dengan keharuman ikonik Orange Bitters dari Jo Malone London,” kata Patrick lagi.

Lelang digital terbatas yang diadakan OPPO Find X2 Series bersama Harper’s Bazaar Indonesia ini dihadiri oleh Livia Setyabrata selaku Creative Strategic Communication OPPO Indonesia, Raline Shah selaku Brand Ambassador OPPO Indonesia, Wanda Ponika selaku Founder & Creative Director Wanda House of Jewels, dan 25 tamu undangan, dengan menyediakan satu paket edisi khusus ‘The Tale of Two Oranges’.

“The Tale of Two Oranges merupakan sebuah perjalanan lintas indera yang menggabungkan tampilan menakjubkan, desain berselera tinggi, suara luar biasa, sentuhan keanggunan, dan aroma menyegarkan. Hasil lelang ini turut membuktikan bahwa kombinasi cantik ini dipercaya mampu menciptakan pengalaman multisensor berkualitas dan penuh kesan bagi setiap penggunanya,” kata Patrick. (RO/A-1)