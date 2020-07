Rusia Terus Tingkatkan Kekuatan Angkatan Bersenjatanya

PRESIDEN Rusia Vladimir Putin berjanji, Senin (20/7), untuk melanjutkan program ambisius mengembangkan kapal perang baru. Pernyataan Putin disampaikan saat kunjungan ke Krimea yang telah dianeksasi Rusia dari Ukraina.

Dalam acara pelepasan dua kapal perang pendarat atau kapal yang bisa merapat ke pantai di Galangan Kapal Kerch, wilayah timur Krimea, Putin menegaskan bahwa Rusia membutuhkan angkatan laut yang tangguh untuk bisa menjaga kepentingannya dan membantu keseimbangan yang strategis dan stabilitas global.

Sebagaimana diketahui bahwa Kremlin telah menjadikan modernisasi militer sebagai prioritas utama di tengah-tengah ketegangan dengan Barat setelah menganeksasi Krimea daru Ukraina pada tahun 2014.

Di sisi lain, Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Ukraina mengecam langkah tersebut Rusia tersebut. Dalam Twitter-nya, Kedubes AS mengatakan pembuatan kapal perang Rusia yang tidak sah di Krimea, wilayah berdaulat Ukraina, yang direbutnya secara paksa. AS menilai Rusia telah melanggar norma-norma internasional.

Selaras dengan upacara pelepasan dua kapal pendarat di Krimea, Rusia juga meluncurkan dua kapal fregat di St. Petersburg dan dua kapal selam bertenaga nuklir di galangan kapal raksasa Sevmash di Kota Severodvinsk.

Putin mengatakan bahwa angkatan laut telah menugaskan 200 kapal baru selama delapan tahun terakhir serta terus melakukan modernisasi perangkat militernya.

Mencari untuk menunjukkan jangkauan globalnya, Angkatan Laut Rusia semakin sering mengirim kapal-kapalnya ke berbagai belahan dunia.

Putin mengatakan bahwa angkatan laut Rusia saat ini memiliki 60 kapal dalam misi patroli. "Kami akan mempertahankan upaya untuk mengembangkan angkatan laut modern dan akan membangun kapal-kapal yang dipersenjatai dengan senjata baru," katanya.

Para pejabat Rusia mencatat bahwa fregat baru dan kapal selam bertenaga nuklir yang resmi diluncuran pada Senin (22/7) akan dipersenjatai dengan senjata hipersonik.

Pihak militer Rusia juga mengatakan bahwa rudal supersonik jelajah Tsirkon. Rudal Tsirkon yang baru mampu menyerang terget sejauh 1.000 kilometer jauhnya, melaju dengan kecepatan 9 kali kecepatan suara. Rudal tsirkon telah menjalani uji coba dan akan melengkapi kapal-kapal angkatan laut Rusia di masa depan. (AFP/Alarabiya/OL-09)