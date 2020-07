Pengamat Prediksi Harga Emas Sentuh 1 juta/gram pada Akhir Tahun

EMAS dinilai masih menjadi salah satu instrumen investasi paling prospektif, khususnya di tengah pandemi covid-19 ini. Terbukti harga emas Antam saat ini (20/7) sudah mencapai angka Rp956.000/gram sehingga diperkirakan bisa menyentuh angka Rp1 juta/gram.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, harga emas Antam selama setahun terakhir meningkat 31,2%, mengalahkan keuntungan aset lainnya seperti deposito bank dengan bunga berkisar 5% atau surat utang pemerintah yang imbal hasilnya 7%.

"Emas menjadi salah satu instrumen yang paling menarik saat terjadi tekanan ekonomi. Emas mudah dibeli, tahan terhadap inflasi dan harganya cenderung naik," ujar Bhima.

Selain itu, lanjut dia ada beberapa faktor yang memengaruhi, misalnya bank sentral di banyak negara sedang agresif memborong emas sejak pertengahan 2019 dan Bank Sentral AS mengeluarkan stimulus untuk menggerakan perekonomian yang melesu akibat pandemi di hampir seluruh dunia.

Bank Indonesia juga melakukan formula serupa terhadap kepemilkan emas. "Pada Juni 2020 tercatat kepemilikan emas moneter BI sebesar US$4,47 miliar atau naik 2,98% month-on-month dari bulan sebelumnya yang sebesar US$4,35 miliar.

Sementara itu, SVP Corporate Secretary Antam, Kunto Hendrapawoko memaparkan, pihaknya telah melakukan sejumlah penyesuaian terhadap kondisi pasar di era normal baru. Salah satunya adalah penjualan emas secara daring dan pemesanan serta transaksi buyback melalui Whatsapp.

"Untuk logam mulia yang telah dibeli melalui sistem online ini, pelanggan dapat mengambil emas tersebut di Butik Emas Logam Mulia yang saat ini beroperasi secara terbatas atau dikirim melalui jasa ekspedisi yang bekerjasama dengan perusahaan. Sementara untuk buyback dapat dilakukan di butik setelah melakukan janji temu melalui whatsapp sebelumnya," paparnya.

Menyadari besarnya potensi penipuan dalam proses jual-beli emas, Kunto mengatakan bahwa Antam memberlakukan sistem jual-putus dan tidak pernah melayani transaksi retail dengan sistem preorder atau lelang.

"Kami menyarankan agar masyarakat membeli emas dari sumber yang jelas secara cash and carry. Bisa dari Antam atau perusahaan reseller Antam. Informasi mengenai logam mulia Antam dapat diperoleh melalui media sosial resmi perusahaan. Kami juga himbau agar masyarakat harus tetap waspada" ujarnya. (Ant/A-1)