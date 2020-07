Merayakan Tahun Kelahiran ke-250 Beethoven dari Rumah

GOETHE-INSTITUT Indonesia, dalam program #MusicTalk bulan ini, mempersembahkan Beethoven from Home.

Program itu merupakan kolaborasi Goethe-Institut dengan Jakarta City Philharmonic untuk merayakan tahun kelahiran ke-250 komponis kenamaan Ludwig van Beethoven.

Penampilan hasil rekaman dan diskusi musik itu akan ditayangkan secara langsung pada Rabu (22/7) mulai pukul 19:00 WIB, di kanal YouTube Goethe-Institut Indonesien.

Sejumlah anggota orkestra Jakarta City Philharmonic akan tampil secara virtual dalam format chamber music dan membawakan komposisi karya Beethoven atau yang terinspirasi Beethoven.

Mereka akan membawakan karya berikut: Der Kuss (versi asli dan instrumental versi big band); His Boat Comes on the Sunny Tide dari folk song Irlandia (versi asli dan versi keroncong); scherzo dari Spring Sonata untuk piano dan biola; serta excerpt (cuplikan) dari Triple Concerto untuk biola, cello, dan piano.

Kemudian, konduktor utama Jakarta City Philharmonic Budi Utomo Prabowo akan berinteraksi secara langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan penonton. (RO/OL-1)