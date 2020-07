Penjualan Mobil Suzuki Juni 2020 Berangsur Membaik

Suzuki Indomobil Sales (SIS) melaporkan adanya peningkatan penjualan yang cukup baik pada Juni 2020. Hal ini sejalan dengan berangsur pulihnya kegiatan masyarakat di masa transisi di mana sebelumnya mereka sempat menunda pembelian mobil selama masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebagai dampak pandemi covid-19.

Peran perusahaan leasing juga ikut mendorong penjualan kendaraan berangsur membaik. Di antaranya adalah Suzuki Finance yang turut meningkatkan pangsa pasar Suzuki di industri otomotif nasional.

4W Marketing Director SIS Donny Saputra mengatakan banyaknya masyarakat yang menunda pembelian mobil diakibatkan oleh danya pembatasan aktivitas, namun saat ini kegiatan masyarakat dan logistik sudah mulai pulih.

Untuk menunjang pulihnya aktivitas masyarakat di tengah kondisi pandemi yang masih berlanjut, penggunaan mobil pribadi menjadi alternatif untuk mengurangi risiko terpapar covid-19. Hal ini pula yang menurut Donny Saputra mendorong pangsa pasar Suzuki naik dari 12,9% pada Mei lalu menjadi 14,1% di bulan Juni 2020 ini.

"Apalagi mobil-mobil Suzuki memiliki ruang kabin yang lega sehingga tetap bisa menjaga jarak antarpenumpang, dan kompartemen yang banyak untuk menyimpan alat-alat kebersihan dan kesehatan,” papar Donny melalui siaran resminya, Senin (20/7).

Peningkatan pangsa pasar penjualan retail Suzuki didukung penjualan New Carry Pick Up yang menjadi berkontribusi terbesar mencapai 56,8%, disusul XL7 sebesar 13,5% dan All New Ertiga dengan kontribusi sebesar 12,1%. Sedangkan untuk model lain seperti SX4 S-Cross, New Baleno, Jimny dan New Ignis menyumbang 10,1% dari total penjualan Suzuki pada Juni 2020.

Dari data tersebut menunjukkan New Carry Pick Up terus meningkat melebihi penggunaan kendaraan penumpang. Hal ini ditopang oleh meningkatnya UMKM serta kegiatan pengiriman dan logistik, selain dukungan dari perusahaan leasing.

“Kegiatan logistik dan pengiriman tetap dibutuhkan meski dalam kondisi pandemi. Hal ini yang membuat kontribusi New Carry tetap tinggi. Tapi kendaraan penumpang juga mulai kembali naik permintaannya, seperti produk lokal terbaru andalan Suzuki, yaitu XL7,” tutup Donny. (S-4)