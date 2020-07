Erick Tawarkan Pemeriksaan 50 Ribu Spesimen Per Hari

SETELAH ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid, Erick Thohir tawarkan Gugus Tugas Penanganan covid untuk melakukan pemeriksaan sebanyak 50 ribu spesimen per hari.

"Untuk meningkatkan pemeriksaan spesimen, Pak Erick menawarkan mampukah mencapai angka 50 ribu," kata Ketua Gugus Tugas Penanganan covid-19, Doni Monardo saat konferensi pers, Senin (20/7).

Untuk menuju angka tersebut Gugus Tugas Penanganan covid harus meningkatkan peralatan Polymerase Chain Reaction (PCR) disetiap daerah. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) juga perlu dipersiapkan.

"Tentunya kita harus menuju angka yang lebih tinggi setelah mempersiapkan pelaran PCR yang ada di seluruh provinsi termasuk SDM," ujar Doni.

Doni mengungkapkan pemeriksaan spesimen per harinya hanya mampu menyentuh angka 20 ribu pemeriksaan per hari di seluruh daerah.

"Meningkatkan upaya pemeriksaan spesimen per hari yang targetnya 30 ribu spesimen per hari sementara sekarang baru 20 ribu spesimen per hari," jelanynya.

Selain itu, Doni menjelaskan dibentuknya komite penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional oleh Presiden Joko Widodo menjadi dukungan besar yang dirasakan Gugus Tugas dalam penanganan wabah covid. (OL-2)