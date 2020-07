Dukung Dunia Wirausaha Bangkit, DSC XI Siap Digelar

SALAH satu kompetisi wirausaha terbesar di Indonesia, Diplomat Success Challenge (DSC), kembali bersiap menggelar acaranya yang memasuki tahun ke-11. Walau sempat tertunda pelaksanaannya akibat pandemi covid-19 di Indonesia dan seluruh dunia, DSC XI bakal kembali hadir tahun ini.

Penyelenggara DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan pandemi covid-19 yang membuat perekonomian nasional dan global melemah justru menjadi salah satu alasan mengapa DSC harus hadir tahun ini. "Misi kami semakin kuat dengan realita yang ada di mana banyak potensi wirausahawan muda yang membutuhkan dukungan, baik moril maupun materil dalam menjalankan bisnisnya. Baik itu memulai bisnis yang baru, atau bisnis yang berusaha bertahan dan harus bangkit lagi, meskipun kita masih berada di tengah pandemi belum kunjung usai.”

Baca juga: Pelatihan Wira Usaha Warga Binaan di Malang

Diplomat Success Challenge (DSC) adalah kompetisi kewirausahaan yang selama satu dekade terakhir membangun jaringan wirausaha muda setiap tahun, dan menjadi wadah bagi banyak pengembangan ide bisnis kreatif. Tidak kurang dari 45.000 proposal bisnis, 15 miliar hibah modal usaha, dan 300 wirausahawan telah dilahirkan dan berkembang dari DSC, di bawah pembinaan program mentoring oleh DSC dari tahun ke tahun. Seperti tahun sebelumnya, hibah modal usaha dengan total sebesar Rp2 milliar akan diberikan kepada finalis terpilih sesuai dengan kebutuhan usahanya.

Sebagai bagian dari penyelenggaraannya, DSC XI 2020 juga berkolaborasi dengan MarkPlus Institute, yang akan menyelenggarakan serangkaian webinar, workshop

dan seminar dengan beragam tema bisnis dan kewirausahaan bagi para wirausahawan. Spesial untuk rangkaian webinar, akan digelar secara daring dan terbuka untuk publik di luar peserta DSC juga diperkenankan untuk ikut menyimak dan mendapatkan ilmu, hingga nantinya diharapkan dapat memantik semangat dan mendorong calon peserta untuk berpartsipasi dalam DSC XI 2020.

“Selain membekali peserta dan calon peserta dengan konsep pemasaran dan kewirausahaan sebagai bekal untuk berkompetisi, kami juga ingin menstimulasi peserta untuk mengeluarkan ide bisnis terbaiknya melalui berbagi pengetahuan dengan figur-figur bisnis yang akan menjadi narasumber kami,” ungkap perwakilan MarkPlus Institute, Kevin Leonard.

Webinar pertama kolaborasi DSC XI dan MarkPlus Institute akan menghadirkan Agung Bezharie dan Pangeran Siahaan sebagai narasumber. Agung dan Pangeran akan membagikan pengalaman akan pentingnya mentorship sebagai salah satu aspek signifikan yang menentukan sukses atau tidaknya sebuah bisnis, bahkan juga menentukan terbentuk atau tidaknya entrepreneurial mindset yang tepat bagi wirausahawan.

Agung Bezharie adalah Co-founder & CEO Warung Pintar, sebuah start-up teknologi yang telah mentransformasi keberadaan warung di Indonesia ke dalam bentuk digital. Mulai dari memesan barang, memonitor bisnis, menyediakan asistensi dan dukungan teknologi memadai, serta aktivitas dan edukasi komunitas.

Pangeran Siahaan merupakan wirausahawan dalam industri media di Indonesia. Ia merupakan pendiri dan sekaligus CEO dari Asumsi, sebuah institusi media yang fokus pada politik, isu sosial dalam masyarakat, hingga kultur pop. Pada 2019 lalu, Pangeran juga merupakan salah satu mentor DSC X. Webinar 'The Importance of Finding the Right Business Mentor to Support Your Entrepreneurial Mindset' akan diadakan pada 22 Juli pukul 13.30 – 15.00 WIB. (RO/A-1)