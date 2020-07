Disiplinkan Anggota, Kapolres Pandeglang Manfaatkan Teknologi

KEBERADAAN teknologi sejatinya untuk memudahkan kehidupan manusia. Karena itu jika dimanfaatkan dengan benar, teknologi akan sangat bermanfaat.

Prinsip itulah yang dipegang Kapolres Pandeglang, Polda Banten, AKBP Sofwan Hermanto, S.IK., M.H., M.I.K. Dia memanfaatkan teknologi untuk kegiatan sehari-hari organisasinya dalam menghadapi berbagai tantangan, baik tantangan yang bersifat internal maupun eksternal.

Baca juga: Reformasi Kepolisian Pascarevisi Kedua UU KPK

Menyadari pentingnya peran teknologi digital di era sekarang, Sofwan memanfaatkannya untuk mendisplinkan seluruh personel Polres Pandeglang. Untuk mengecek absensi para anggota yang dipimpinnya, Sofwan menggunakan aplikasi Patriot Polres Pandeglang.

“Melalui aplikasi ini kami dapat melihat pergerakan anggota yang piket serta berbagai laporan kegiatan internal dan eksternal PolresPandeglang,” tuturpria yang menjabatKapolresPandeglangsejak 21 Oktober 2019 ini.

Terobosan lainnya, pemanfaatan teknologi Sharelock untuk melihat keberadaan seluruh petugas di jajaran Polres Pandeglang. “Seluruh personel Polres Pandeglang wajib Shareloc keberadaan mereka melalui WhatsApp agar diketahui keberadaanya,” imbuh Sofwanyang kelahiran 24 Oktober 1977.

Rasa cinta tanah air juga harus ditanamkan kepada seluruh jajarannya, meski sudah berstatus sebagai abdi negara. Sofwan mewajibkan semua personel Polres Pandeglang menggunakan nada sambung RBT Lagu “Mars PolresPandeglang”.

Beberapa program yang digagasnya antara lain, membuat kawasan tertib lalu lintas mulai dari wilayah Sukarela sampai dengan Graha Pancasila dan pengecekan kinerja anggota Babinkamtibmas oleh operator Polres kemasyarakat di desa Binaannya tentang peran Babin dan kepuasan pembinaan oleh anggota Babinkamtibmas.

“Kami juga memiliki program silaturahmi melalui gerakan Kompak (Komunitas Pejalan Kaki), kami menyapa semua masyarakat yang dilalui saat kegiatan setiap hari Sabtu,” tutur pemegang Certificate of Achievement Course Drug Investigation dari Justice Insititute of British Colombia dan Victoria University dan New Zealand Police short Course for STIK on Transnational Crime.

Sofwan dan jajarannya juga turut aktif membantu pemerintah dalam mengantisipasi dan mengatasi penyebaran covid-19. Sofwan telah membangun 'Kampung Tangguh Nusantara” di 24 Polsek di wilayah Polres Pandeglang. Sikap rendah hati dan jiwa sosial Sofwan terlihat ketika dia menggelar baksos kepada masyarakat yang terdampak covid-19. Sofwan terjung langsung membagikan bantuan beras kepada 326 penduduk di desa Sudimanik, Kecamatan Cibaliung, Pandeglang.

Belum lama ini, Sofwan juga melakukan aksi simpatik kepada para peserta deklarasi penolakan RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) di Alun Alun Menes. Melihat banyak peserta deklarasi yang tidak mengenakan masker, Sofwan dan jajarannya tergerak untuk memberikan 700 masker. ”Ini dilakukan sebagai bukti bahwa kami tetap menegakkan protokol kesehatan di berbagai kondisi dan situasi," pungkas Sofwan.

Selama mengabdi di Kepolisian Republik Indonesia, Sofwan telah menorehkan beberapa prestasi, antara lain penghargaan dari Kepala Kepolisian Daerah Banten pada 2016, atas keberhasilannya menangkap dan mengungkap pelaku kasus penggelapan dana nasabah di salah satu perusahaan asuransin. Penghargaan dari Polda Metro Jaya tahun 2004, atas keberhasilannya mengungkap kasus penculikan dan pemerasan di wilyah Polsek PondokAren, Tangerang.

Penghargaan dari Polda Banten pada 2019, atas dedikasinya selaku Kasub satgas Pemberantasan mafia tanah, pengendali dan memimpin pelaksanaan setiap kegiatan. Penghargaan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada 2019, atas keberhasilannya mengungkap kasus mafia tanah di wilayah Polda Banten. Penghargaan dari Bawaslu 2019, atas perannya dan kerja samanya dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Pandeglang. Penghargaan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak tahun 2020, atas dedikasi respon cepat penangangan terhadap kasus anak. (Ant/A-1)