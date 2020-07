Pertandingan Eksibisi NBA Digelar Lebih Singkat

NBA akan mempersingkat waktu permainan di gim eksibisi pertama menjadi 10 menit per babak, dari aturan awal 12 menit. Ada tiga pertandingan eksibisi untuk 22 tim yang akan bertanding pada Seeding Games, 30 Juli mendatang.

Perubahan yang dilakukan tersebut dilakukan karena NBA tidak ingin memberikan beban yang berlebihan kepada pemain setelah tidak melakukan pertandingan apapun dalam empat bulan karena pandemi covid-19.

Selain itu, beberapa tim yang belum memberikan daftar lengkap pemain yang akan dimainkan di Seeding Games nantinya.

Aturan waktu yang dipersingkat itu hanya untuk pertandingan eksibisi pertama, sedangkan dua pertandingan selanjutnya akan dilangsungkan seperti biasanya.

Pertandingan eksibisi pertama akan mulai dilakukan pada Rabu (22/7) dengan empat pertandingan dan akan berlanjut sampai dengan 28 Juli.

Empat pertandingan yang akan dimainkan pada hari pertama, yakni Orlando Magic menghadapi LA Clippers, Washington Wizards melawan Denver Nuggets, the New Orleans Pelicans melawan the Brooklyn Nets dan Sacramento King menghadapi the Miami Heat.

"Saya percaya hal itu dilakukan hanya untuk memberikan keselamatan kepada para pemain. Saya rasa semua tim sama dengan kami, dimana semua orang hanya merasakan dirinya sendiri dan orang-orang tidak dalam kondisi seperti biasanya mereka," kata Pelatih Magic Steve Clifford. (NBA/OL-1)