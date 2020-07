Dua Film Indonesia Diputar di Shanghai Film Festival

PENYELENGGARAAN Shanghai International Film Festival (SIFF) tahun ini, sekaligus menandai acara internasional besar pertama yang diadakan di Tiongkok sejak wabah covid-19 merebak awal Januari lalu. Festival yang menapak penyelanggaraan ke-23 itu akan diselenggarakan oleh China Media Group dan Pemerintah Kota Shanghai.

SIFF ke-23 akan mencakup pemutaran di bioskop, pemutaran di luar ruangan dan pemutaran secara online, serta kegiatan seperti Forum Piala Emas, Pasar Film dan TV Internasional, Pekan Film “Belt and Road”, dan SIFF PROJECT.



“Menurut persyaratan pencegahan dan pengendalian epidemi, tiket tidak akan dijual offline untuk tahun ini, dan tingkat okupansi untuk setiap film tidak akan melebihi 30%,” bunyi pernyataan penyelenggara SIFF dalam situs resminya.



Pada penyelenggaraan tahun ini, dua film Indonesia akan ditayangkan dalam program Global Village-Indonesia Presents. Kedua film itu ialah The Science of Fictions karya Yosep Anggi Noen, dan Abracadabra karya Faozan Rizal. Film besutan Anggi akan tayang tiga kali pada tanggal 26 dan 30 Juli, serta di hari terakhir festival, 2 Agustus. Sementara film besutan Faozan Rizal juga tayang tiga kali pada 28 dan 30 Juli, serta 1 Agustus.



Pada SIFF tahun lalu, ada enam film Indonesia yang ikut berpartisipasi, yaitu Aruna dan Lidahnya, Generasi Micin, Humba Dreams, Mountain Songs, Kafir, dan 27 Steps of May. Tahun lalu, Mountain Songs meraih penghargaan best scriptwriter untuk seksi Asian New Talent Award. (M-1)