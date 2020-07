BUMN Go Global Strategi Jitu di Tengah Pandemi

WAKIL Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, menilai situasi perekonomian global yang tengah mengalami reset (set ulang) di era pandemi covid-19 dapat memuluskan program BUMN Go Global.

"Secara umum, program BUMN Go Global merupakan program strategis yang sangat tepat diluncurkan di masa pandemi covid-19. Menjadikan Kementerian Luar Negeri sebagai mitra utama dalam program ini merupakan langkah tepat dari Kementerian BUMN," ujar Eko Listiyanto.

Menurut pengamat ekonomi tersebut, pandemi covid-19 membuat seluruh negara mereset strategi ekonomi mereka mengingat negara-negara sekuat Amerika Serikat dan Tiongkok saja sudah kewalahan menghadapinya. Akibatnya, negara-negara di dunia saat ini sedang menyusun kembali strategi ekonomi yang dapat beradaptasi dengan ancamanancaman seperti covid-19.

Dengan demikian, BUMN didorong bisa memanfaatkan momentum situasi dan kondisi pasar global tersebut yang berpotensi memberikan keuntungan lebih tinggi.

"Sisi positifnya, dengan diluncurkannya kerja sama antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Luar Negeri, itu sebenarnya membuka jalan yang lebih luas bagi BUMN untuk bisa berkiprah di kancah internasional," kata Eko.

Saat ini, baru segelintir BUMN yang telah bergaung di level pasar perekonomian global. Ekspansi pasar BUMN itu dilakukan dengan melewati batasan negara.

Dikenal sebagai pengusaha global yang andal dan memiliki jaringan internasional yang luas, Menteri BUMN E rick Thohir diyakini dapat mengarahkan BUMN-BUMN untuk berkiprah di skala global.

"Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, peluang BUMN untuk lebih banyak berkiprah di tingkat global semakin besar melalui program BUMN Go Global," ujarnya.

Pada Jumat (17/7), Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggagas program diplomasi ekonomi BUMN Go Global. Program itu demi memperbaiki rantai pasok (supply chain) Indonesia. BUMN pun didorong untuk mengakuisisi perusahaan luar negeri. (Hld/Ant/E-2)