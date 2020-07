Jadon Sancho Menuju Old Trafford

MANCHESTER United dikabarkan makin berpotensi untuk mendapatkan jasa bintang Borussia Dortmund, Jadon Sancho.

Itu diketahui lewat sinyal yang ditunjukkan sang pemain. Sancho yang merupakan punggawa timnas Inggris sudah lama diincar manajemen ‘Setan Merah’. The Sun menyebut kesepakatan kedua tim sudah terjalin dan nilai transfer berada di kisaran 100 juta pound sterling (sekitar Rp1,8 triliun) agar Sancho bergerak menuju Old Trafford markas the Red Devils.

Kabar itu diperkuat dengan pernyataan Sancho di World Soccer Magazine yang dikutip Daily Express. Sancho bingung ketika menjawab pertanyaan tentang komitmen bersama Dortmund.

“Saya tidak tahu harus bicara apa tentang itu (komitmen bersama Dortmund). Pertanyaan itu sulit dijawab, tapi begitulah masa depan,” kata Sancho. (Medcom.id/R-2)