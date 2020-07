Film Dokumenter Francesco Totti Tayang di Festival Film Roma

Sebuah film dokumenter tentang karier mantan kapten AS Roma dan striker Italia Francesco Totti akan diputar di Festival Film Roma tahun ini, demikian pernyataan Direktur Artistik Antonio Monda pada Jumat (17/7).

Film ini berjudul Mi Chiamo Francesco Totti (Nama saya Francesco Totti) dan ditulis oleh Alex Infascelli, sutradara film-film sukses termasuk Almost Blue dan S Is for Stanley

Film dokumenter tersebut diproduksi berdasarkan pada Un Capitano (Satu Kapten), sebuah buku yang ditulis oleh Totti dan jurnalis Paolo Condò.

Film dibuka dengan adegan pada malam sebelum Totti mengumumkan pensiun dari sepak bola. Totti seolah-olah melihat ulang perjalanan kariernya di layar lebar bersama penonton lain.

Francesco Totti ialah mantan penyerang Timnas Italia ketika memenangi Piala Dunia 2006. Lahir dan besar di Roma, Totti yang dijuluki sebagai Pangeran Roma hanya bermain di AS Roma sepanjang perjalanan kariernya.

Dia bergabung dengan AS Roma bagi pemula ketika dia berusia 12 dan membantu klub memenangkan gelar Serie A pada tahun 2001, ditambah dua Piala Italia dan dua gelar Supercoppa Italia. Dia adalah pencetak gol terbanyak dan pemain paling banyak bermain dalam timnas Italia. Totti juga memegang rekor sebagai kapten klub termuda dalam sejarah Serie A.



Sering disebut sebagai Er Bimbo de Oro (Anak Emas), L'Ottavo Re di Roma (Raja Kedelapan Roma), Er Pupone (Bayi Besar), Il Capitano (Kapten), dan Il Gladiatore (Gladiator) oleh media olahraga Italia, Totti adalah pencetak gol tertinggi kedua sepanjang masa dalam sejarah liga Italia dengan 250 gol.



Dia juga memegang rekor gol terbanyak yang dicetak di Serie A saat bermain untuk satu klub.



Festival Film Roma 2020 diadakan di kompleks Auditorium Parco della Musica kota 15-25 Oktober. (ANSA/H-3).