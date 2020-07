Beyonce Aksi Filantropi sang Ratu

QUEEN Bey, panggilan untuk musikus Beyonce, tengah tenggelam dalam kesibukan. Ia menjadi sutradara dan produser eksekutif album visual miliknya, Black Is King, yang akan tayang perdana pada 31 Juli mendatang.

‘Black Is King adalah pekerjaan penuh cinta. Ini adalah passion-ku, aku telah membuat filmnya, melakukan penelitian, dan mengedit siang malam,’ tulis Bey dalam unggahan Instagramnya, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan, lagu tersebut mulanya hendak dijadikan lagu pendamping dalam album lagu tema film The Lion King: The Gift sebagai ungkapan kebanggaan dan kekaguman atas keindahan nenek moyang kulit hitam.

“Aku tidak bisa membayangkan setelah setahun berlalu, semua kerja keras untuk memproduksi ini dapat bermanfaat untuk tujuan yang lebih besar,” jelas istri rapper Jay Z tersebut.

Sejumlah perstiwa pada 2020, lanjut Bey, membuat visi dalam film menjadi lebih relevan. Ia menuturkan, banyak orang yang menginginkan perubahan. “Saya percaya ketika orang kulit hitam menceritakan kisah kita sendiri, kita dapat menceritakan sejarah yang sesungguhnya yang tidak disampaikan dalam buku sejarah kita,” lanjutnya.

Bey berharap melalui album visual ini, ia dapat menyajikan elemen sejarah masyarakat kulit hitam dan tradisi Afrika dengan sentuhan modern dan pesan yang lebih universal.

“Aku harap Anda dapat terinspirasi ketika menonton album visual ini, bagaimana membangun legasi yang memberikan sumbangan kepada dunia,” tuturnya.

Kepedulian Beyonce atas isu rasialisme dan diskriminasi pada warga kulit hitam sering ia suarakan melalui media sosial serta dalam tindakan nyata. Baru-baru ini, Beyonce melalui yayasan amal miliknya, Beygood, menggandeng National Association for the Advancement of

Colored People (NAACP), meluncurkan program Black-Owned Small Business Impact Fund, seperti dilansir dari Forbes.com.

Program tersebut memberikan hibah US$10 ribu kepada UMKM yang dimiliki orang kulit hitam di kota-kota tertentu. “Tantangan bagi pemilik UMKM yang berkulit hitam tidak dapat diremehkan karena efek persaingan di seluruh negara mengakibatkan banyak usaha mengalami kesulitan akibat kemunduran UMKM kecil lain,” demikian dikutip dari laman NAACP.

Pandemi

Aksi filantropi Bey bukanlah sesuatu hal yang baru. Pada April, Beyonce dan yayasan Beygood bermitra dengan CEO Twitter Jack Dorsey menyalurkan bantuan kepada warga ketika pandemi covid-19 mulai melanda melalui organisasi dan yayasan masyarakat.

Bey merogoh Rp92,7 miliar dari koceknya untuk bantuan tersebut. “Pandemi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kita perlu berusaha bersama-sama untuk melewati situasi ini,” jelas Bey, beberapa waktu lalu.

Pada bulan yang sama, Bey berkolaborasi dengan rapper Megan Thee Stallion merilis remix untuk lagu hit Stallion berjudul Savage. Hasil yang didapat dari lagu tersebut disumbangkan seluruhnya kepada organisasi nirlaba di Houston yang membantu komunitas yang terdampak pandemi.

Selanjutnya, pada Mei, ia berkolaborasi dengan ibunya, Tina Knowles-Lawson, untuk membuat kampanye #Ididmypart yang menyediakan tes covid-19 gratis bagi warga kulit hitam dan kulit berwarna di AS. Salah satu lokasi tes ialah kampung halaman Bey, di Houston, Texas. (H-3)