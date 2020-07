Hadir Kembali, Lagu Sang Legenda Tina Turner

Tina Turner membuktikan bahwa tidak ada kata terlalu tua untuk merilis musik baru.

Musikus berusia 80 tahun ini merilis remix dari lagu hitnya What's Love Got to Do with It bersama DJ dan produser Norwegia Kygo pada Jumat (17/7), seperti dilansir dari people.com.

Lagu ini hadir dilengkapi musik video yang dibintangi Charles Michael Davis dan Laura Harrier. Video berdurasi 4 menit ini menampilkan pasangan yang jatuh cinta ketika Davis tidak 'tahu bagaimana memperlakukan' seorang wanita seperti Harrier.

Kolaborasi ini menandai langkah besar bagi Turner karena dia sudah pensiun dari industri musik lebih dari satu dekade lalu.

Lagu asli What's Love Got to Do with It dirilis pada tahun 1984, dan sukses masuk ke dalam Hall of Fame Grammy dan daftar 500 Lagu Terbesar Sepanjang Masa Rolling Stone.

"Saya sangat bersemangat untuk berkolaborasi dengan Tina Turner, yang merupakan ikon yang saya dengarkan," jelas Kygo, dalam siaran persnya. "Ini adalah salah satu lagu favorit saya sepanjang masa sehingga memiliki kesempatan untuk mengolahnya telah menjadi momen yang sangat istimewa dalam karier saya," lanjutnya.

"Aku sangat senang dengan hasilnya!" dia menambahkan. Tahun lalu, Kygo merilis remix yang mirip dengan lagu ikonik lainnya, "Higher Love" oleh Whitney Houston. (People/H-3)