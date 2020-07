Putri Beatrice Menikah Hanya Dihadiri 20 Tamu

SALAH satu cucu Ratu Elizabeth, Putri Beatrice menikah dengan Edoardo Mapelli Mozzi di Windsor pada Jumat (17/7) pagi waktu setempat, dengan hanya dihadiri 20 tamu termasuk Ratu, Duke of Edinburgh dan Duke of York. Pasangan itu terpaksa menunda upacara besar-besaran yang direncanakan karena wabah covid-19, tetapi melanjutkan dengan upacara yang sangat tertutup sehingga terkesan rahasia, seperti dilaporkan The Telegraph.



The Sun melaporkan pasangan ini menikah di All Saints Chapel, Windsor Great Park. Tampak Ratu dan suaminya, Duke of Edinburgh sedang berkendara menuju pernikahan Putri Beatrice dengan Mozzi. Putri Beatrice dan Mozzi sebelumnya berencana untuk menikah di Chapel Royal, di St James Palace, London, pada Mei lalu dengan 150 tamu undangan dan resepsi mewah.



Namun setelah beberapa kali mengalami penundaan akibat sejumlah skandal istana (dari Megxit hingga skandal Epstein yang menyeret nama Pangeran Andrew) serta pandemi covid-9, pasangan ini akhirnya menikah dengan hanya mengundang teman dan keluarga dekat.



Seorang juru bicara Istana Buckingham mengatakan upacara pernikahan pribadi Putri Beatrice dan Edoardo Mapelli Mozzi berlangsung pada pukul 11 pagi pada hari Jumat 17 Juli di All Saints Chapel di Royal Lodge, Windsor.



"Upacara kecil ini dihadiri oleh Ratu, Duke of Edinburgh dan keluarga dekat. Pernikahan itu berlangsung sesuai dengan semua protokol kesehatan yang relevan," ujarnya.

Diyakini bahwa ini adalah pertama kalinya Duke of York bertemu dengan orang tuanya yaitu Ratu dan Pangeran Philip, sejak penangkapan Ghislaine Maxwell serta skandal Epstein yang mencuat ke publik. (OL-3)