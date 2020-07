Merck Kenalkan Teknologi Mempercepat Penelitian Covid-19

Merck, perusahaan sains dan teknologi terkemuka, berpartisipasi dalam acara Disrupto Fest 2020 yang dibuka hari ini, Jumat (17/7). Mereka menghadirkan Dyah Nadira Zarra, Commercial Marketing Manager for Research, Merck Life Science Indonesia, sebagai pembicara yang menjelaskan bagaimana peranan Merck dalam “How To Prepare The Next Health Pandemic”.

Merck berkomitmen untuk membantu penanggulangan masa pandemi covid-19 dengan produk dan layanan yang tersedia secara global, di antaranya dengan menyediakan solusi bagi para ilmuwan untuk mendeteksi dan mengkarakterisasi virus dan mengembangkan vaksin dan terapi. Merck memperkenalkan Luminex dan Milliplex MAP sebagai salah satu bahan dan instrumen yang dapat membantu penelitian disituasi pandemi covid-19 saat ini. Luminex dan Milliplex MAP merupakan sarana pendukung riset imunologi dalam upaya pengembangan solusi penyembuhan untuk covid-19.

Cytokine Storm atau “Badai Sitokin” merupakan respon sistem kekebalan tubuh berlebih terhadap infeksi virus, salah satunya adalah infeksi SARS-CoV-2. Sitokin merupakan protein berukuran kecil yang berfungsi penting dalam proses cell signalling dan dalam konsentrasi normal berfungsi untuk melindungi tubuh manusia dari adanya infeksi. Namun dalam kondisi tertentu seperti pada infeksi SARS-CoV-2, respon hiperinflamasi berlebihan memicu produksi sitokin berlebih yang justru dapat membahayakan tubuh manusia. Badai Sitokin dapat menyebabkan kondisi serius pada penderita covid-19, seperti penggumpalan darah dan penipisan dinding pembuluh darah yang menyakibatkan gangguan pernapasan, kerusakan fungsi organ jantung, gagal ginjal, dan pada akhirnya, kerusakan multi organ.

Dengan misi menuntaskan permasalahan tersulit di life science melalui kolaborasi dengan komunitas sains, bisnis Life Science Merck menyediakan solusi untuk studi immunoassay untuk mendeteksi “Badai Sitokin” pada penelitian terkait covid-19. Merck bermitra dengan Luminex Corporation, inventor dari teknologi xMAP multi-analyte profiling, mengembangkan Milliplex MAP assays dan kit. Milliplex MAP menawarkan kemudahan dan kemampuan untuk melakukan kuantitasi analit biomarker dalam jumlah besar (kustomisasi hingga 100 analit) dalam satu reaksi untuk membantu memahami respon imun pada manusia.

Selain riset terkait immunoassay, bisnis Life Science Merck juga menyediakan reagent, media dan serum sel kultur, genomik kit hingga lini sel untuk keperluan riset terkait dengan covid-19. Berkolaborasi dengan institusi riset di Indonesia seperti LIPI Bioteknologi, Biofarma, Eijkman Institute, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan lainnya, Merck menyediakan material pembuatan Viral Transport Medium (VTM), qRT-PCR kit untuk amplifikasi DNA, hingga antibodi dan lini sel untuk studi model penyakit paru. (OL-12)