IHSG Pekan Ini Ditutup di Zona Merah

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pekan ini ditutup melemah turun 0,37% di level 5.079,58 atau -18,79 poin.

Direktur Anugerah Mega Investama, Hans Kwee, menilai pelemahan terjadi karena jumlah pasien positif covid yang terus bertambah. Total pasien covid di Indonesia mencapai 83.130 orang.

"Melemahnya penutupan IHSG pada pekan ini karena naiknya kasus covid per 17 Juli saja bertambah 1.462 kasus baru itu pukul 12.00 WIB," kata Hans saat dihubungi, Jumat (17/7).

Ditambah dengan naiknya jumlah kasus covid-19, muncul kekhawatiran pemberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bisa terjadi lagi. Hal itu menyebabkan melambatnya ekonomi dan kepercayaan terhadap pasar Indonesia berkurang.

"Dan potensi PSBB akan lama menganggu pemilihan ekonomi," cetusnya.

Selain itu, bursa saham global dan tensi perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok masih berpengaruh. Hal ini bisa menyebakan pelemahan pada pasar.

"Faktornya memang pasar kekhawatiran konflik Amerika Serikat dengan Tiongkok yang menyebabkan beberapa pasar Asia melemah," ujarnya.

Sementara, kumpulan 45 saham unggulan atau indeks LQ45 sendiri juga melemah atau berada di zona merah dengan di level 792,82 atau 0,63% atau melemah -5,03 poin.

Untuk, kondisi rupiah sendiri pada pembukaan hari ini berada di level Rp14.560 per dolar Amerika Serikat (AS) dan ditutup di level Rp14.599 per dolar AS. (A-2)