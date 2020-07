Peningkatan Kasus Harian Covid-19 AS Catat Rekor Baru

AMERIKA Serikat (AS) melaporkan sedikitnya 70.000 kasus covid-19 baru, Kamis (16/7), rekor kenaikan harian untuk ketujuh kalinya bulan ini, menurut penghitungan Reuters.

Jumlah kematian juga meningkat dan baru-baru ini mencapai level tertinggi sejak awal Juni, dipimpin oleh Arizona, California, Florida, dan Texas, menurut data itu.

Lebih dari setengah dari semua negara bagian--30 dari 50 negara bagian--telah melaporkan rekor peningkatan satu hari kasus covid-19 bulan ini.

Infeksi meningkat di hampir semua negara bagian, berdasarkan analisis Reuters terhadap kasus selama dua minggu terakhir dibandingkan dengan dua minggu sebelumnya.

Penghitungan saat ini sebanyak 70.272 kasus melampaui rekor sebelumnya ketika kasus naik sebesar 69.070. Pada Juni, kasus naik rata-rata 28.000 sehari, menurut penghitungan Reuters. Di bulan Juli, angkanya naik rata-rata 57.625 sehari.

Anthony Fauci, pakar penyakit menular top pemerintah AS, telah memperingatkan kasus dapat segera mencapai 100.000 per hari jika warga AS tidak bersama-sama menjalankan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan penyebaran virus.

AS adalah negara yang paling parah terkena dampak infeksi covid-19, diikuti oleh Brasil dan India. Lebih dari 138.000 orang telah meninggal di AS sebagai akibat dari virus korona, yang tertinggi dari negara mana pun. (CBC/A-2)