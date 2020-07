Bandara Belitung Sediakan Layanan Rapid Test Rp145 Ribu

BIAYA rapid test covid-19 di Bandara HAS Hanandjoedin Tanjung Pandan Belitung, Provinsi Bangka Belitung (Babel) mulai 9 Juli lalu Rp145 ribu. EGM of KC Bandara HAS Hanandjoeddin Tanjungpandan, Untung Basuki mengatakan di Bandara HAS Hanandjoedin Tanjung Pandan Belitung tekah disediakan layanan rapid test dengan biaya Rp145 ribu.

Layanan rapid test tersebut menurutnya merupakan layanan yang bersifat pilihan dalam memenuhi persyaratan calon penumpang. Selain itu, dijelaskan Untung bahwa layanan tersebut dalam rangka menindak lanjuti Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor AJ.001/1/12PHB2020, tanggal 29Juni 2020 perihal Peningkatan Perjalanan Orang.

Serta Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease (Covid-19).

"Bagi penumpang atau masyarakat di Pulau Belitung yang ingin mendapatkan layanan rapid test bisa ke tempat pelayanan Airport Health Center di Bandara HAS Hanandjoeddin Tanjungpandan. Layanan ini hasil kerja sama dengan BUMN Kimia Farma," terang Untung, Jumat (17/7). (OL-3)