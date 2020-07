Cathay Tambah Kepemilikan Saham di Mayapada

PT Bank Mayapada International Tbk berpeluang mendapatkan tambahan modal melalui penyertaan langsung atau private placement dari pemegang sahamnya, Cathay Financial Holding.

Adapun pada akhir tahun ini Bank Mayapada sebenarnya berencana menerbitkan saham baru melalui mekanisme rights issue sebanyak 2,27 miliar lembar saham guna meraih dana Rp4,5 triliun.

Menurut Direktur Utama (Dir ut) Bank Mayapada Hariyono Tjahjarijadi, para pemegang sa ham dan perseroan telah men diskusikan berbagai opsi yang ada dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kalau melihat opsi yang bisa dilakukan di pasar, kemungkinan bisa dilakukan melalui private placement di akhir tahun," kata Hariyono seusai menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2019, di Mayapada Tower II, Ja karta, kemarin.

Saat ini Cathay Financial melalui anak usahanya, Cathay Li fe Insurance Co Ltd, telah meng genggam 37,33% saham Bank Mayapada.

Terkait restrukturisasi kredit nasabah terkait pandemi co vid-19, Hariyono menjelaskan pi haknya telah merestrukturisasi kredit nasabah sebesar Rp300 miliar.

Di sisi lain, anak usaha Group Mayapada, yakni Mayapada Healthcare menggelar Soft Opening Mayapada Hospital Kuningan (MHKN), yang berlokasi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Sesuai dengan anjuran dan arahan pemerintah, acara dilakukan secara internal manajemen dengan mengikuti peraturan so cial distancing yang dianjurkan dan yang telah ditetapkan, sesuai dengan protokol kesehatan.

Rumah sakit tipe C tersebut di bangun hingga 9 lantai dengan kapasitas 80 tempat tidur, termasuk dari tipe kelas Presiden Suite, VVIP dan VIP dengan total 14 tempat tidur.

Group CEO Mayapada Healthcare Jonathan Tahir mengatakan Mayapada Hospital Kuningan ha dir dan dibangun untuk melengkapi dan menjawab kebutuh an pasien yang berada di area Ku ningan dan sekitarnya.

Maya pa da Hospital Kuningan merupa kan rumah sakit ke-4 dari Ma yapada Healthcare. "Kami harapkan Mayapada Hos pital Kuningan ini dapat men jadi one stop service pilihan utama bagi masyarakat," tandasnya. (Hld/RO/E-1)