Gugus Tugas Kejar Target 30 Ribu Tes Per Hari

TIM Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menargetkan dapat menguji 30 ribu spesimen per hari untuk mendiagnosis covid-19. Gugus tugas sebelumnya sudah mencapai target awal dari Presiden Joko Widodo untuk pengujian hingga 20 ribu spesimen per hari sejak Juni lalu.

“Di awal Juni 2020, Indonesia berhasil mencapai kapasitas pengujian 20 ribu spesimen per hari. Sekarang untuk memenuhi kriteria dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia sedang mencoba untuk mengejar 30 ribu tes spesimen per hari,” kata Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam telekonferensi pers berbahasa Inggris dari Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.

Pengujian spesimen meru-pakan pengambilan sampel atau spesimen individu yang terpapar covid-19 dengan tes usap atau polymerase chain reaction (PCR).

Menurut Wiku, bertambahnya kapasitas tes spesimen pula yang membuat kasus positif covid-19 di Indonesia terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Wiku menjelaskan gugus tugas juga terus konsisten melaksanakan instruksi Presiden Jokowi untuk memasifkan tes serta melakukan pelacakan dan perawatan (testing, tracing, dan treatment/3T).

Juru Bicara Pemerintah untuk Percepatan Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto melaporkan ada penambahan kasus terkonfirmasi positif sebanyak 1.574 orang sehingga per Kamis (16/7) totalnya menjadi 81.668.

Dari jumlah itu, pasien sembuh menjadi 40.344 setelah ada penambahan sebanyak 1.295 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal menjadi 3.873 dengan penambahan 76 orang. (Fer/Ant/X-6)