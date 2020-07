Gen Nyamuk Betina Dapat Diubah Jadi Jantan

PENELITI Virginia Tech telah membuktikan bahwa satu gen dapat mengubah nyamuk Aedes aegypti betina menjadi jantan. Aedes aegypti jantan tidak menggigit dan tidak dapat menularkan patogen ke manusia. Sebaliknya yang betina mampu menggigit serta menularkan penyakit zika dan demam berdarah pada manusia. “Kehadiran lokus penentu jantan (lokus M) menetapkan jenis kelamin jantan di Aedes aegypti dan lokus M hanya diwariskan oleh keturunan jantan, mirip dengan kromosom Y manusia,” kata Prof Zhijian Tu dari Departemen Biokimia di Fakultas Pertanian dan Biologi.

Menurutnya, memasukkan gen penentu jantan (nix) di lokus M Aedes aegypti ke wilayah kromosom yang dapat diwariskan oleh betina sudah bisa mengubah betina menjadi jantan subur.

Temuan yang dipublikasi dalam Proceedings of the National Academy of Sciences itu berimplikasi untuk mengembangkan teknik pengendalian nyamuk di masa depan. (Van/ScienceDaily/X-7)