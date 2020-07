Hanwha Techwin Gandeng BIGI.ID Pasarkan Produk Solusi Keamanan

PERUSAHAAN penghasil produk surveillance asal Korea Selatan, Hanwha Techwin menggandeng PT BIGI Multi Internasional (BIGI.ID) menjadi mitra penyedia solusi keamanan di Indonesia. Kerja sama tersebut membuat produk Hanwha Techwin kini dapat diperoleh melalui salah satu plafrorm B2B di bidang keamanan tersebut.

Country Manager Hanwha Corporation Indonesia Harry Tjhin mengatakan, pihaknya menawarkan solusi end-to-end security dan sudah menyebar diberbagai lini industri seperti transportasi, ritel, perhotelan, perbankan, kesehatan, pendidikan, pemerintah dan bandara.

Hanwha Techwin juga menyediakan solusi keamanan terdepan, mencakup kamera jaringan, analog, solusi perekaman, kontrol akses, dan perangkat lunak manajemen video. Saat ini Hanwha Techwin sedang fokus di bidang teknologi AI dan keamanan cyber untuk memberikan solusi keamanan yang handal dan aman bagi semua pelanggan,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Direktur Operasional PT Bigi Multi Internasional, David Gabriel mengatakan, produk yang menjadi unggulan Hanwha Techwin yaitu Enhanced Video / Audio Analytics, sebuah fitur yang dapat mendukung berbagai Video dan Audio Analytics eksklusif serta memberikan solusi pemantauan yang sudah ditingkatkan dari sebelumnya.

“Hanwha Techwin juga memiliki WiseStream II di series x, teknologi kompresi video asli dari Hanwha Techwin yang dapat mengurangi penggunaan data hingga 99% dibandingkan dengan teknologi H.264 saat ini ketika dikombinasikan dengan kompresi H.265. Biaya sistem juga sangat berkurang tanpa harus mengurangi kualitas hasil gambar,” katanya.

Selain fitur-fitur tersebut, Hanwha Techwin memiliki fitur lainnya seperti Artificial intelligence (AI), yang mampu mendeteksi dan mengklasifikasikan orang dan kendaraan secara real-time dengan kemampuan AI. Hanwha Techwin juga memiliki fitur sound classification, yang dapat membantu pengguna merespons segera jika ada situasi bahaya, sehingga dapat mengklasifikasikan suara seperti tembakan, pecahan kaca, teriakan dan bahkan ledakan.

“Kami juga memiliki fitur 55x Zoom IR PTZ, dimana kamera dengan identifikasi objek lebih jelas dengan 55x Zoom Optik dan mengambil gambar yang jelas dari objek yang jauh, memberikan pemantauan dalam resolusi Full HD yang tajam,” tambahnya.

Hanwha Techwin memiliki fitur The world’s best WDR performance (150dB), yang memanfaatkan pengambilan 4 frame pada level eksposur yang berbeda untuk membuat gambar gabungan. Serta fitur Digital Image Stabilization (DIS) with built-in Gyro sensor, yang mengurangi gerakan blur yang disebabkan oleh angin atau getaran.

“Semua fitur-fitur tersebut tentu akan memanjakan para konsumen Indonesia, kini produk – produk unggulan dari Hanwha dapat dibeli dengan menjadi mitra kami, caranya cukup melakukan registrasi diwebsite kami BIGI.ID”, tukas Monica, GM Marketing PT Bigi Multi Internasional.(RO/OL-7)