Apple Sajikan Informasi Melalui Podcast Bernama 'Apple News+'

PERUSAHAAN Apple meluncurkan podcast berita sendiri yang pertama dengan nama Apple News+ pada Rabu (15/7). Apple, perusahaan yang memproduksi telepon selular iPhone, berusaha mengarungi bidang podcast berita yang dikenal sudah penuh sesak dan kompetitif.

Apple News+ akan berupaya menyajikan berita harian secara audio berupa "cerita secara audio". Berita dalam sajian podcast berasal dari mitranya seperti media terkemuka Esquire, Sports Illustrated, Time, Wired, dan Wall Street Journal yang akan dinarasikan penyiar profesional.

"Apple News menampilkan begitu banyak jurnalisme yang hebat, dan kami senang membantu menghidupkannya dengan cara baru dengan cerita audio Apple News+ dan acara berita harian baru," kata Pemimpin Redaksi Apple News+, Lauren Kern.

Informasi yang disajikan melalui podcast akan diberikan kepada para pelanggan Apple News + di Amerika Serikat (AS). Untuk kutipan singkat Apple News Today dapat disimak dan diakses secara gratis.

Apple mengatakan mereka juga telah mulai mengumpulkan koleksi berita lokal di beberapa wilayah AS, dan telah menambahkan "lebih banyak outlet berita lokal dan regional" ke dalam daftar mitranya.

"Fitur berita lokal baru kami menyoroti pekerjaan mereka untuk pembaca yang tinggal, dan tertarik, pada komunitas-komunitas itu," kata Kern.

Apple News mengklaim telah memiliki lebih dari 125 juta pengguna aktif bulanan di Australia, Inggris, Kanada, dan AS.

Versi berlangganan, Apple News +, dikenai biaya US$ 10 per bulan di AS dan menawarkan akses ke konten dari ratusan majalah dan surat kabar di seluruh dunia. (AFP/Alarabiya/OL-09)